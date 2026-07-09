Santa Fe incorpora el anticuerpo Nirsevimab para proteger a bebés prematuros y reforzar la prevención de la bronquiolitis

La Provincia de Santa Fe sumó el anticuerpo para proteger a bebés prematuros contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), principal causa de bronquiolitis

Santa Fe fortalece la prevención de la bronquiolitis con vacunación a embarazadas y fortaleciendo las defensas a bebés prematuros

La Provincia de Santa Fe anunció la incorporación del anticuerpo monoclonal Nirsevimab para fortalecer la prevención de la bronquiolitis en los bebés prematuros , una estrategia que amplía las acciones impulsadas a nivel nacional contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) , principal causante de las formas más graves de esta enfermedad en los primeros meses de vida.

La decisión fue tomada por el gobernador Maximiliano Pullaro junto con la ministra de Salud, Silvia Ciancio , quienes dispusieron la compra del medicamento con fondos provinciales para brindar una protección adicional a los recién nacidos más vulnerables.

El anuncio se realizó durante una capacitación organizada por el Ministerio de Salud en el Hospital de Niños "doctor Orlando Alassia" de la ciudad de Santa Fe, de la que participaron unos 150 integrantes de equipos de salud, tanto de manera presencial como virtual.

Qué es el Nirsevimab y a quién está destinado

La secretaria de Salud provincial, Andrea Uboldi, explicó que el Nirsevimab es un anticuerpo monoclonal diseñado para prevenir las infecciones provocadas por el Virus Sincicial Respiratorio en bebés y niños pequeños.

A diferencia de las vacunas tradicionales, este tratamiento no estimula al organismo para producir defensas, sino que aporta anticuerpos ya desarrollados, generando una inmunidad pasiva inmediata.

La estrategia está orientada especialmente a bebés prematuros, quienes por haber nacido antes de término muchas veces no alcanzan a recibir suficientes anticuerpos maternos durante el embarazo y presentan un mayor riesgo de desarrollar cuadros graves de bronquiolitis.

"Por una decisión de nuestro gobernador Maximiliano Pullaro y de la ministra Silvia Ciancio, la Provincia invirtió en la compra de este anticuerpo para ampliar la estrategia nacional. Así alcanzamos a una población que nace en forma prematura, con muchas complicaciones al momento del nacimiento, sumando una protección que complementa la vacunación de la mamá", sostuvo Uboldi.

La vacunación de embarazadas continúa siendo la principal herramienta

La incorporación del Nirsevimab se suma a la campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio destinada a mujeres que cursan el último trimestre del embarazo, incorporada al Calendario Nacional de Vacunación desde 2024.

Según datos del Ministerio de Salud, durante 2026 ya se aplicaron 12.819 dosis sobre una población objetivo de 21.510 embarazadas, alcanzando una cobertura del 59,6 %, superior al 55,8 % registrado en el mismo período del año pasado.

Además, en 2025 la cobertura de vacunación llegó a casi el 75 % de la población objetivo, un resultado que, de acuerdo con la cartera sanitaria, permitió reducir las consultas en las guardias y las hospitalizaciones por bronquiolitis.

Menos internaciones durante el invierno

Desde el Ministerio de Salud destacaron que el impacto de estas estrategias ya comienza a reflejarse durante la actual temporada de enfermedades respiratorias.

Uboldi señaló que, si bien la provincia atraviesa el período de mayor circulación de virus respiratorios, el escenario es diferente al de años anteriores, cuando la bronquiolitis generaba una fuerte demanda de internaciones pediátricas.

En ese sentido, afirmó que actualmente se registra una disminución de los cuadros graves, con menor presión sobre las camas críticas, menos requerimientos de oxígeno y una reducción de las internaciones en bebés menores de seis meses, el grupo históricamente más afectado por esta enfermedad.

La funcionaria agregó que, aunque el virus de la gripe continúa circulando, los casos muestran una tendencia descendente a partir del inicio del receso escolar, mientras que la reducción de los cuadros de bronquiolitis aparece como uno de los principales indicadores positivos de la campaña de prevención implementada en la provincia.

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