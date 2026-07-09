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Juegos Suramericanos: El ciclismo tendrá cinco disciplinas y un escenario de nivel internacional

El BMX Freestyle, BMX Race, Mountain Bike, Ruta y Pista integrarán el programa del certamen que se disputará del 12 al 26 de septiembre en la ciudad de Rafaela

Ovación

Por Ovación

9 de julio 2026 · 11:09hs
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Se está construyendo el nuevo velódromo de Rafaela en donde se desarrollarán cinco competencias de ciclismo.

Se está construyendo el nuevo velódromo de Rafaela en donde se desarrollarán cinco competencias de ciclismo.

Del 12 al 26 de septiembre, Santa Fe será sede de los XIII Juegos Suramericanos 2026, el evento multideportivo más importante de la historia de la provincia. Entre las 60 disciplinas que integran el programa oficial, el ciclismo ocupará un lugar destacado con competencias de BMX Freestyle, BMX Race, Mountain Bike (MTB), Ruta y Pista, reuniendo a los mejores exponentes del continente.

El ciclismo tendrá un lugar destacado en los Juegos Suramericanos

Cada una de estas modalidades presenta características propias y exige habilidades específicas, desde la velocidad y la estrategia en el velódromo hasta la destreza técnica en circuitos de dificultad. En conjunto representan uno de los deportes con mayor diversidad dentro del calendario de los Juegos.

Uno de los escenarios emblemáticos del mega evento deportivo será el nuevo velódromo de Rafaela, donde se disputarán las pruebas de ciclismo de pista. La infraestructura, homologada por la Unión Ciclista Internacional (UCI), permitirá recibir competencias internacionales y constituye una de las principales obras que dejarán los Juegos como legado para el desarrollo del deporte en la provincia.

La construcción del velódromo forma parte de la inversión histórica que la Provincia lleva adelante para los Juegos Suramericanos 2026, con más de 90 millones de dólares destinados a infraestructura deportiva, urbana y habitacional, financiados con aportes provinciales y un crédito de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Rafaela y una tradición que trasciende generaciones

Para el rafaelino Daniel Capella, entrenador del seleccionado argentino y ciclista olímpico, la realización de la edición XIII de los Juegos Suramericanos representa una oportunidad histórica para el crecimiento de la disciplina en la provincia y, especialmente, en Rafaela. "El ciclismo históricamente fue muy practicado en Rafaela. Siempre hubo mucho fanatismo dentro de los clubes locales. Héctor Cassina fue uno de los pioneros de la ciudad, representó a la Argentina en los Juegos Olímpicos de México 1968 y dejó una huella enorme. Es una disciplina profundamente arraigada: durante muchos años Rafaela tuvo dos deportistas olímpicos y ambos fueron ciclistas. El ciclismo siempre aportó atletas de relevancia internacional al deporte local".

El BMX Race se disputará el miércoles 16 y el jueves 17 en el escenario BMX Pista. “Es una competencia corta, las pruebas son muy explosivas donde se destaca la destreza de manejar en curvas”, describió el ex ciclista rafaelino. El cupo por país es de cuatro personas, dos masculinas y dos femeninas.

Impulsado por la histórica medalla de oro conquistada por José "Maligno" Torres en los Juegos Olímpicos de París 2024, el BMX Freestyle se convirtió en una de las disciplinas de mayor crecimiento y atractivo entre las nuevas generaciones. Capella la describe como una disciplina con fuerte atractivo para las juventudes “es la elegancia, la habilidad de los chicos sobre las bicis para hacer maniobras y trucos”. BMX Freestyle se desarrollará el 14 y 15 de septiembre y consta de la participación de un atleta masculino y una femenina por país.

Las cinco modalidades convertirán al ciclismo en uno de los deportes con mayor diversidad dentro de los Juegos Suramericanos, ofreciendo competencias de velocidad, resistencia, destreza y precisión en escenarios especialmente preparados para cada especialidad. Todas las competencias serán clasificatorias para los Juegos Panamericanos 2027.

Juegos Suramericanos ciclismo disciplinas
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