La víctima, una mujer de 27 años, fue asistida en el hospital José María Cullen, donde quedó internada fuera de peligro, mientras la policía busca testigos y analiza cámaras de seguridad

Una mujer sufrió una agresión durante un presunto intento de robo en el norte de la ciudad

Durante la madrugada de este miércoles , pasadas las 4.30 , y por causas que son materia de investigación policial y judicial, una mujer de 27 años resultó lesionada tras un violento episodio ocurrido en avenida Peñaloza al 6700 , en el norte de la ciudad de Santa Fe . La principal hipótesis es que habría sido víctima de un intento de robo .

El hecho fue advertido por efectivos de Orden Público y de Cuerpos de la Policía de Santa Fe , quienes asistieron a la víctima y la trasladaron en un patrullero al hospital José María Cullen para su atención.

En el centro de salud, los médicos constataron que la mujer presentaba lesiones leves, por lo que recibió las curaciones correspondientes y quedó fuera de peligro.

Investigación

Las circunstancias en las que ocurrió la agresión son investigadas por un fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA). De acuerdo con las primeras actuaciones, todo indica que el ataque se produjo durante un presunto intento de robo, aunque esa hipótesis deberá ser confirmada con el avance de la investigación.

En el lugar, los policías realizaron un relevamiento para identificar testigos y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, cuyas imágenes podrían resultar clave para esclarecer lo sucedido.

Además, las autoridades informaron el procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que dio intervención al fiscal de Flagrancia del MPA. Entre las primeras medidas ordenadas por el funcionario judicial figuran la elaboración de un informe médico sobre el estado de salud de la víctima, la identificación de testigos y el secuestro de las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en la zona.

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