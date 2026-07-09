La decisión de Pittón que puede cambiar el mercado de Unión

El capitán de Unión recibió una oferta concreta para continuar su carrera en el ascenso de España y analiza seriamente la posibilidad. En el club saben que, si se concreta su salida, perderán mucho más que a un titular.

Mientras Unión trabaja para reforzar un plantel que sufrió varias bajas importantes, otro frente se abrió en las últimas horas y genera preocupación puertas adentro. Mauro Pittón recibió una oferta concreta para continuar su carrera en el ascenso de España y, según pudo saberse, el mediocampista ve con muy buenos ojos la posibilidad de dar ese paso.

La propuesta seduce al volante desde dos aspectos fundamentales. Por un lado, la chance de cumplir una experiencia en el fútbol europeo, una posibilidad que nunca se le presentó de manera tan concreta. Por el otro, la mejora económica que implicaría el contrato, un aspecto que también pesa al momento de evaluar su futuro.

En este escenario, la postura del futbolista es clara: escuchar la oferta, analizarla junto a su entorno y avanzar si las condiciones terminan siendo favorables. No se trata de una decisión tomada, pero sí de una oportunidad que despierta un fuerte interés.

Una baja que obligaría a Unión a salir nuevamente al mercado

En caso de concretarse la operación, Unión perdería a uno de los futbolistas más importantes de su estructura. Pittón no solo es un habitual titular para Leonardo Madelón, sino que además es el capitán del equipo y uno de los referentes de un plantel que ya sufrió una importante renovación.

Las salidas de Mateo Del Blanco y Rafael Profini significaron un golpe deportivo de consideración, mientras que Julián Palacios también aparece con posibilidades de emigrar.

A ese escenario se agregan las desvinculaciones de Claudio Corvalán, Enzo Roldán y Diego Armando Díaz, además de las gestiones que la dirigencia lleva adelante para buscarles salida a Augusto Solari y Franco Fragapane, quienes dejaron de ser prioridad para el entrenador.

Previamente también habían finalizado sus vínculos Emiliano Álvarez y Nicolás Palavecino, por lo que el recambio del plantel ya es significativo.

Por eso, una eventual transferencia de Pittón modificaría nuevamente la planificación deportiva y obligaría a la dirigencia a buscar un reemplazante de similares características, con experiencia, liderazgo y capacidad para asumir un rol protagónico en un equipo que apunta a ser competitivo.

Un indicio que alimenta las versiones en Unión

En los últimos días hubo un detalle que no pasó inadvertido. Al igual que ocurrió anteriormente con Rafael Profini y Mateo Del Blanco antes de concretar sus respectivas ventas al FK Kharkiv de Ucrania y Racing de Estrasburgo, Mauro Pittón comenzó a realizar trabajos físicos diferenciados.

Si bien oficialmente no existe una confirmación sobre el motivo, la coincidencia alimentó las especulaciones respecto de una posible transferencia.

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Los números del mediocampista explican por qué su salida sería tan sensible. Desde 2024 hasta la actualidad acumuló más de un centenar de partidos con la camiseta rojiblanca entre torneos locales, Copa Argentina y Copa Sudamericana, consolidándose como uno de los jugadores más regulares del plantel.

Solo entre 2025 y 2026 disputó 46 encuentros de campeonato, marcó dos goles, entregó una asistencia y fue una pieza fija en el mediocampo de Madelón. A eso se suman sus participaciones en la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y los playoffs del fútbol argentino, ratificando su importancia dentro de la estructura del equipo.

En Unión esperan novedades. Saben que la decisión final dependerá de las negociaciones entre las partes, pero también son conscientes de que, si Pittón decide aceptar el desafío de jugar en España, el club perderá a su capitán, a uno de sus futbolistas más confiables y a un líder que, dentro y fuera de la cancha, se convirtió en una referencia para el plantel.