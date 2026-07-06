El violento hecho ocurrió en las últimas horas y culminó con la muerte del hombre de 50 años en el quirófano del Hospital Cullen. Una rápida investigación de la PDI, basada en filmaciones y testimonios vecinales, permitió cercar al sospechoso menor de edad. En un allanamiento incautaron un cuchillo y un destornillador ensangrentados .

Crimen de Walter Alvarenque en Bº Chalet: detuvieron a un menor de 17 años y secuestraron las armas homicidas

Durante la jornada de este lunes, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI), articularon la investigación por el crimen de Walter Alvarenque de 50 años, quien fue apuñalado en reiteradas oportunidades en zonas vitales torácicas y abdominales en barrio Chalet.

Después fue trasladado al hospital Cullen, compensado y operado de urgencia en el quirófano central. Durante la operación, Alvarenque falleció. Los testimonios de familiares y de vecinos y las imágenes de las cámaras de videovigilancia, arrojaron la complexión física, vestimenta y presunta identidad.

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En ese marco, aprehendieron a un adolescente de 17 años, sobre el que se presume su responsabilidad criminal en el asesinato de la víctima. La fiscalía de Minoridad, ordenó que el menor permanezca privado de su libertad y alojado en dependencias apropiadas a su edad.

Elementos probatorios incriminantes

Los pesquisas de Homicidios contaron con la colaboración de los primeros momentos del suceso, cuando llegaron oficiales de Orden Público y de Cuerpos, preservaron el lugar, identificaron a testigos entre familiares y vecinos, y también constataron la existencia de imágenes de cámaras de videovigilancia.

Durante una requisa en un inmueble, secuestraron un cuchillo y un destornillador, utensilio y herramienta, de las que se presume fueron utilizadas en el asesinato de Alvarenque.

Peritajes criminalísticos

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del trabajo policial investigativo y de aprehensión a la Fiscalía de la Minoridad, que ordenó que el menor siguiera privado de su libertad, que sea revisado físicamente en Medicina Legal, que sea alojado en una dependencia conforme a su edad, y que los elementos secuestrados -destornillador y cuchillo- sean sometidos a peritajes criminalísticos. Este último trabajo será realizado por agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones PDI.