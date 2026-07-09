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Marruecos perderá a su goleador para el duelo de semis ante Francia

El delantero no llegará en condiciones al partido de cuartos de final y el entrenador Mohamed Ouahbi espera recuperarlo si el equipo avanza.

9 de julio 2026 · 09:56hs
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Marruecos perderá a su goleador para el duelo de semis ante Francia

El delantero Ismael Saibari se perderá este jueves el partido entre Marruecos y Francia, por los cuartos de final del Mundial 2026, que se disputará desde las 17, hora argentina, en Boston, debido a una lesión muscular.

El entrenador marroquí, Mohamed Ouahbi, confirmó la baja del atacante en la previa del encuentro y explicó que el futbolista todavía no está en condiciones de volver a jugar tras haberse lesionado en el partido anterior.

Hoy no está listo, es demasiado pronto. Espero que pueda estar disponible para el próximo partido”, expresó Ouahbi, quien de todas maneras dejó abierta la posibilidad de contar con Saibari en caso de que Marruecos avance a semifinales.

La dura baja de Saibari para Marruecos

La ausencia representa un golpe importante para el seleccionado africano, ya que Saibari venía de ser una de sus piezas destacadas en el torneo: marcó en los tres partidos de la fase de grupos y convirtió el penal decisivo en la definición ante Países Bajos por los dieciseisavos de final.

Pese a la baja, Ouahbi aseguró que Marruecos no prepara sorpresas especiales para enfrentar a Francia y remarcó que su equipo deberá competir en todos los sectores del campo para sostener la ilusión mundialista.

Marruecos buscará dar otro golpe ante el seleccionado francés, en un duelo que además tendrá el antecedente reciente de la semifinal de Qatar 2022, cuando Francia eliminó al conjunto africano.

Marruecos Francia Mundial
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