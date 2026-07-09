Francia y Marruecos, frente a frente por un lugar en las semifinales del Mundial 2026

Los europeos, candidatos al título, se medirán este jueves con el seleccionado africano en Boston. El ganador se meterá entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo.

Francia y Marruecos protagonizarán este jueves uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Desde las 17 (hora de Argentina), ambas selecciones buscarán el pasaje a las semifinales en el Gillette Stadium de Boston, en un encuentro que será arbitrado por el argentino Facundo Tello.

El conjunto dirigido por Didier Deschamps llega como uno de los principales favoritos a conquistar el título. A lo largo del certamen mostró un rendimiento de alto nivel, tras superar con autoridad la fase de grupos con victorias sobre Senegal (3-1), Irak (3-0) y Noruega (4-1). Luego, en los 16avos de final, aplastó a Suecia por 3-0.

Sin embargo, en los octavos de final Francia debió esforzarse mucho más de lo esperado para superar a Paraguay. El conjunto europeo se impuso por la mínima diferencia gracias a un penal convertido por Kylian Mbappé, quien continúa en la pelea por terminar como el máximo goleador del Mundial junto a Lionel Messi, Harry Kane y Erling Haaland.

El poder ofensivo de Francia

Además del desequilibrio de Mbappé, Francia cuenta con un plantel repleto de talento en ataque. Michael Olise, Bradley Barcola y Ousmane Dembélé son algunas de las principales cartas ofensivas de un equipo que convirtió 14 goles en lo que va del torneo y busca volver a instalarse entre los cuatro mejores del mundo.

Marruecos quiere repetir la historia

Enfrente estará una selección marroquí que sueña con volver a hacer historia. Después de la inolvidable campaña en Qatar 2022, donde se convirtió en el primer equipo africano en alcanzar las semifinales de un Mundial, ahora intentará repetir aquella hazaña.

Los dirigidos por Walid Regragui finalizaron segundos en su grupo tras igualar con Brasil y vencer a Haití y Escocia. Ya en la fase eliminatoria dejaron en el camino a Países Bajos por penales en los 16avos de final y luego sorprendieron con una contundente victoria por 3-0 sobre Canadá en los octavos.

Una revancha con sabor mundialista

El duelo también tendrá un condimento especial para Marruecos, que buscará revancha de la semifinal del Mundial de Qatar 2022. En aquella oportunidad, Francia se impuso por 2-0 y frustró el sueño del conjunto africano de disputar la gran final.

Este jueves, cuatro años después, ambos volverán a verse las caras con un premio enorme en juego: un lugar entre los cuatro mejores del Mundial 2026.

Probables formaciones de Francia - Marruecos

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Redouane Halhal, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannous; Soufiane Rahimi. DT: Mohamed Ouahbi.

Hora: 17:00.

Árbitro: Facundo Tello (ARG).

Estadio: Boston.

TV: D Sports.