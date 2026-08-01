Uno Santa Fe | Política | Banco Central

Banco Central: Marcó del Pont cruzó a Javier Milei tras las acusaciones por su gestión

La exfuncionaria no se mostró sorprendida por la arremetida en su contra y afirmó que el presidente “está enfermo de odio”.

1 de agosto 2026 · 11:35hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Marcó del Pont calificó de graves los puntos que presentó Milei para reformar la carta orgánica del Banco Central.

Foto: Archivo / La Capital.

Marcó del Pont calificó de "graves" los puntos que presentó Milei para reformar la carta orgánica del Banco Central.

La extitular del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Mercedes Marcó del Pont respondió este viernes las críticas del presidente Javier Milei por su gestión en el organismo durante la cadena nacional en la que presentó la reforma a la carta orgánica de la entidad monetaria.

"No me sorprendí. Es inasible el discurso del presidente con cifras estrafalarias que nadie entiende, injurias, falsedades y enormes inconsistencias", sostuvo.

Para la extitular del BCRA, lo de Milei "es algo de todos los días" y afirmó que "está enfermo de odio".

LEER MÁS: Javier Milei presentó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central: los cinco cambios clave

"Lo escuché y quizás lo esperaba, porque no es la primera vez que larga improperios a diestra y siniestra", continuó Marcó del Pont.

Dardos de Milei a Marcó del Pont

Durante el anuncio en cadena nacional, Milei acusó a la expresidenta Cristina Kirchner y a Marcó del Pont de robarle 10.000 millones de dólares a la autoridad monetaria, que hoy equivaldrían a unos u$s 15.000 millones.

"A partir de esa estafa y para esquivar las consecuencias legales de la misma, en 2012 se creó una nueva carta orgánica del Banco Central que permitía emitir bajo cualquier pretexto e impidió responsabilizar penalmente a los funcionarios que falsificaban el dinero de todos los argentinos", dijo el mandatario.

Marcó del Pont señaló que una de las facultades del Central es emitir dinero, por lo que "no lo falsifica", y también habló sobre el desendeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Desendeudamiento con el FMI

"Hace referencia a algo de lo cual me enorgullezco, de haber votado el desendeudamiento con el FMI con el pago de reservas, algo así de un poco más de 9.000 millones de dólares. Fue el inicio del proceso que caracterizó el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner y que dejó a la Argentina absolutamente desendeudada", argumentó.

Y agregó que, en ese entonces, el Estado "se desendeudó con los acreedores internacionales y se endeudó con el Banco Central", por lo que "no solamente pagás menos tasa de interés sino que te independizás del ciclo de la psicopateada, de los costos y de los condicionantes que siempre ponen los mercados financieros o el mismo FMI".

Respecto de los puntos que presentó Milei para reformar la carta orgánica, la extitular los calificó de "graves": "Le está quitando facultades para regular sobre cuestiones que hoy son muy importantes para los consumidores que están endeudados, de las pequeñas y medianas empresas que no tienen crédito".

Banco Central Mercedes Marcó del Pont Milei BCRA
Noticias relacionadas
El presidente Javier Milei anunció en cadena nacional los detalles de la reforma del Banco Central.

El gobierno busca sancionar la reforma del BCRA a fines de agosto

Milei propone reformular la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina.

12.819.532.788.614.400.000%

El juez Gastón Salmain fue imputado formalmente por cohecho pasivo agravado, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en carácter de autor y en concurso real.

Una nueva imputación por coimas contra Gastón Salmain acorta los plazos para su destitución

La bandera sobre las islas Malvinas y la movida de los jugadores de la selección instalaron al tema a nivel global. 

Milei: "Los goles de Maradona no nos devolvieron las islas Malvinas"

Lo último

Gol errado, gol en contra: Unión fue una máquina de fallar y pierde ante Gimnasia en Mendoza

Gol errado, gol en contra: Unión fue una máquina de fallar y pierde ante Gimnasia en Mendoza

Colón reaccionó, tuvo varias para empatar pero pierde ante Acassuso en La Quema

Colón reaccionó, tuvo varias para empatar pero pierde ante Acassuso en La Quema

Mora crediticia: Santa Fe está entre las provincias menos complicadas, pero uno de cada cuatro deudores está atrasado

Mora crediticia: Santa Fe está entre las provincias menos complicadas, pero uno de cada cuatro deudores está atrasado

Último Momento
Gol errado, gol en contra: Unión fue una máquina de fallar y pierde ante Gimnasia en Mendoza

Gol errado, gol en contra: Unión fue una máquina de fallar y pierde ante Gimnasia en Mendoza

Colón reaccionó, tuvo varias para empatar pero pierde ante Acassuso en La Quema

Colón reaccionó, tuvo varias para empatar pero pierde ante Acassuso en La Quema

Mora crediticia: Santa Fe está entre las provincias menos complicadas, pero uno de cada cuatro deudores está atrasado

Mora crediticia: Santa Fe está entre las provincias menos complicadas, pero uno de cada cuatro deudores está atrasado

La UEFA le suelta la mano a Infantino y asegura que ya no tiene su confianza

La UEFA le suelta la mano a Infantino y asegura que ya no tiene su confianza

Santo Tomé: policías frustraron el asalto a una casa, balearon al ladrón que los enfrentó y le incautan un revólver 32

Santo Tomé: policías frustraron el asalto a una casa, balearon al ladrón que los enfrentó y le incautan un revólver 32

Ovación
Mauro Luna Diale no fue habilitado y sería baja en Unión

Mauro Luna Diale no fue habilitado y sería baja en Unión

La Perla ganó un partido clave en el adelantado del Apertura José Luis Burtovoy

La Perla ganó un partido clave en el adelantado del Apertura José Luis Burtovoy

La Liga Santafesina decidió suspender la actividad debido a las condiciones climáticas

La Liga Santafesina decidió suspender la actividad debido a las condiciones climáticas

Racing que viene invicto, recibe a Tigre que perdió sus dos partidos

Racing que viene invicto, recibe a Tigre que perdió sus dos partidos

Buscando levantar, Estudiantes de Río Cuarto recibe a Banfield

Buscando levantar, Estudiantes de Río Cuarto recibe a Banfield

Policiales
Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Escenario
Mery Granados llega a Santa Fe: Vamos a cantar de todo

Mery Granados llega a Santa Fe: "Vamos a cantar de todo"

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con Gordillo 20 años + 1

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con "Gordillo 20 años + 1"

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal