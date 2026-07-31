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Javier Milei presentó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central: los cinco cambios clave

La iniciativa enviada al Congreso busca modificar la Carta Orgánica del BCRA para reforzar su independencia, prohibir el financiamiento al Estado mediante emisión y redefinir el funcionamiento de la entidad

31 de julio 2026 · 07:20hs
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Javier Milei presentó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

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Javier Milei presentó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

El presidente Javier Milei presentó el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), una de las iniciativas económicas más importantes que impulsa el Gobierno, con el objetivo de reforzar la independencia de la autoridad monetaria y limitar su capacidad para financiar al sector público.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, estos son los cinco principales cambios que propone el Ejecutivo.

1. Un único objetivo para el Banco Central

El proyecto elimina el esquema de objetivos múltiples incorporado en la reforma de 2012 y establece que la misión principal del Banco Central será preservar el valor de la moneda.

Para el Gobierno, la entidad debe concentrarse exclusivamente en la estabilidad monetaria y dejar de asumir funciones vinculadas con el empleo, el desarrollo económico o la estabilidad financiera.

2. Prohibición de financiar al Estado con emisión

La iniciativa plantea impedir que el Banco Central otorgue asistencia financiera al Tesoro nacional, a las provincias y a los municipios, además de prohibir la compra de títulos públicos en el mercado primario.

El Gobierno sostiene que esa herramienta fue utilizada durante décadas para cubrir déficits fiscales mediante emisión monetaria y que su eliminación busca evitar que vuelva a repetirse ese mecanismo.

3. Mayor independencia para las autoridades del BCRA

Otro de los ejes del proyecto apunta a fortalecer la autonomía institucional del organismo.

Si bien se mantiene el mecanismo de designación de las autoridades, se endurecen las condiciones para su remoción, que requerirá mayorías especiales en ambas cámaras del Congreso, con el objetivo de reducir la influencia política sobre la conducción del Banco Central.

4. Cambios en el manejo del patrimonio del Banco Central

La reforma prevé eliminar las Letras Intransferibles y restringir la distribución de utilidades derivadas de la administración de activos del Banco Central.

Además, propone que determinados resultados contables se destinen a reservas técnicas y que solo puedan utilizarse para la cancelación de deuda pública en los casos previstos por la nueva normativa.

5. Una reforma integrada a un paquete económico más amplio

Durante la presentación, Javier Milei sostuvo que la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central forma parte de un conjunto de proyectos que también incluye el denominado "grillete fiscal" y una reforma del mercado de capitales.

Según explicó, las iniciativas buscan consolidar el equilibrio fiscal, impedir el financiamiento del gasto público mediante emisión monetaria y generar un sistema financiero con mayor capacidad para canalizar el ahorro hacia la inversión.

El proyecto será enviado al Congreso de la Nación para su tratamiento. El oficialismo considera que la reforma constituye uno de los pilares de la estrategia económica del Gobierno y apuesta a conseguir los apoyos necesarios para avanzar con su aprobación.

• LEER MÁS: Villarruel volvió a cuestionar a Milei y dijo que le preocupa que replique "persecuciones imaginarias"

Milei reforma carta orgánica Banco Central
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