Uno Santa Fe | Política | Milei

Milei: "Los goles de Maradona no nos devolvieron las islas Malvinas"

El presidente habló sobre la bandera que desplegó la selección argentina tras vencer a Inglaterra en el Mundial 2026 e insistió en que el archipiélago se recuperará por la vía diplomática

31 de julio 2026 · 19:18hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La bandera sobre las islas Malvinas y la movida de los jugadores de la selección instalaron al tema a nivel global. 

AP Photo / Rebecca Blackwell.

La bandera sobre las islas Malvinas y la movida de los jugadores de la selección instalaron al tema a nivel global. 

El presidente Javier Milei volvió a referirse al hecho que protagonizaron los jugadores de la selección, quienes tras vencer a Inglaterra por 2 a 1 en las semifinales del Mundial 2026 desplegaron una bandera con la consigna “las Malvinas son argentinas”, e insistió en que el archipiélago austral será recuperado por la vía diplomática.

En esa línea de razonamiento, el primer mandatario recordó lo ocurrido con Diego Maradona en el Mundial 1986 y sentenció: “Sus goles no nos devolvieron las Malvinas”.

Milei evitó criticar el accionar de los jugadores de la selección y admitió que los mismos pueden obrar desde la “emoción” por estar en el campo de juego. “Lo que usted no puede permitir es que eso le ocurra a un político. No puede hacer declaraciones que son equivalentes a una declaración de guerra”, añadió durante una entrevista televisiva.

Los goles de Maradona

“Los goles de Maradona a los ingleses, el que usted quiera de los dos, no nos devolvieron las Malvinas”, señaló Milei, para luego reivindicar su gestión diplomática junto al canciller, Pablo Quirno.

“Los mayores avances de la historia en el tema Malvinas los logramos nosotros desde la diplomacia. Logramos que la ONU obligue a Inglaterra a sentarse con nosotros. Eso ya ocurrió”, recordó.

En ese sentido, Milei amplió: “Fíjese que Estados Unidos y China se manifestaron en favor nuestro. Y una parte de los ingleses considera que nos tienen que devolver las Malvinas porque son nuestras”.

Milei con su par de Corea del Sur

Respecto de su política internacional, Milei recibió este viernes en la Casa Rosada a su par de la República de Corea del Sur, Lee Jae-Myung, con quien mantuvo una reunión bilateral y luego se llevó a cabo una audiencia ampliada con funcionarios de ambos países.

Durante el encuentro, el presidente coreano felicitó a Milei por la baja de la inflación y por la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi) y del Súper Rigi.

Asimismo, ambos mandatarios dialogaron sobre el fortalecimiento del vínculo comercial bilateral, con especial énfasis en los sectores de energía, minerales críticos y alimentos.

También coincidieron en la importancia del desarrollo de la inteligencia artificial (IA) como motor del crecimiento económico y destacaron su potencial para impulsar otros sectores vinculados a los servicios, como la cultura, donde ambos países identificaron oportunidades de complementariedad.

Milei Diego Maradona Malvinas selección argentina
Noticias relacionadas
La bandera sobre las islas Malvinas y la movida de los jugadores de la selección instalaron al tema a nivel global. 

Milei: "Los goles de Maradona no nos devolvieron las islas Malvinas"

El grillete fiscal fue una de las reformas presentadas por Milei en la cadena nacional de este jueves

Qué es el "grillete fiscal" que propone Javier Milei inspirado en Estados Unidos

La vicepresidenta Victoria Villarruel asistió el 20 de junio de 2025 al acto del Día de la Bandera en Rosario.

Santilli le pidió a Villarruel "que dé un paso al costado"

Milei presentó el proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central.

Milei acusó a la "alta política" de estafar a los argentinos con el Banco Central

Lo último

Investigan la muerte de una mujer policía de 23 años: detuvieron a su pareja, también integrante de la fuerza

Investigan la muerte de una mujer policía de 23 años: detuvieron a su pareja, también integrante de la fuerza

Milei: Los goles de Maradona no nos devolvieron las islas Malvinas

Milei: "Los goles de Maradona no nos devolvieron las islas Malvinas"

Pediatra investigado por tres abusos sexuales: le otorgaron la libertad bajo restricciones y las víctimas temen por su seguridad

Pediatra investigado por tres abusos sexuales: le otorgaron la libertad bajo restricciones y las víctimas temen por su seguridad

Último Momento
Investigan la muerte de una mujer policía de 23 años: detuvieron a su pareja, también integrante de la fuerza

Investigan la muerte de una mujer policía de 23 años: detuvieron a su pareja, también integrante de la fuerza

Milei: Los goles de Maradona no nos devolvieron las islas Malvinas

Milei: "Los goles de Maradona no nos devolvieron las islas Malvinas"

Pediatra investigado por tres abusos sexuales: le otorgaron la libertad bajo restricciones y las víctimas temen por su seguridad

Pediatra investigado por tres abusos sexuales: le otorgaron la libertad bajo restricciones y las víctimas temen por su seguridad

El Hospital Cullen realizó por primera vez una cirugía cardiovascular inédita en la salud pública santafesina

El Hospital Cullen realizó por primera vez una cirugía cardiovascular inédita en la salud pública santafesina

El crimen de Pelusa Farías quedó a un paso del juicio por jurados: la querella insistirá con la prisión perpetua

El crimen de "Pelusa" Farías quedó a un paso del juicio por jurados: la querella insistirá con la prisión perpetua

Ovación
Unión actualizó el valor de la cuota societaria en la antesala del debut como local

Unión actualizó el valor de la cuota societaria en la antesala del debut como local

Copa Santa Fe: fútbol, rugby, vóley y básquet serán protagonistas este fin de semana

Copa Santa Fe: fútbol, rugby, vóley y básquet serán protagonistas este fin de semana

Unión brindó los detalles del pase de Agustín Colazo a Gimnasia

Unión brindó los detalles del pase de Agustín Colazo a Gimnasia

Tras el acuerdo con Unión, Gimnasia presentó a Agustín Colazo

Tras el acuerdo con Unión, Gimnasia presentó a Agustín Colazo

Boca ya tiene rival en los octavos: ¿quién es el inesperado adversario?

Boca ya tiene rival en los octavos: ¿quién es el inesperado adversario?

Policiales
Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Escenario
Mery Granados llega a Santa Fe: Vamos a cantar de todo

Mery Granados llega a Santa Fe: "Vamos a cantar de todo"

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con Gordillo 20 años + 1

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con "Gordillo 20 años + 1"

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal