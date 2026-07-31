Milei: "Los goles de Maradona no nos devolvieron las islas Malvinas"

El presidente habló sobre la bandera que desplegó la selección argentina tras vencer a Inglaterra en el Mundial 2026 e insistió en que el archipiélago se recuperará por la vía diplomática

La bandera sobre las islas Malvinas y la movida de los jugadores de la selección instalaron al tema a nivel global.

El presidente Javier Milei volvió a referirse al hecho que protagonizaron los jugadores de la selección, quienes tras vencer a Inglaterra por 2 a 1 en las semifinales del Mundial 2026 desplegaron una bandera con la consigna “las Malvinas son argentinas”, e insistió en que el archipiélago austral será recuperado por la vía diplomática .

En esa línea de razonamiento, el primer mandatario recordó lo ocurrido con Diego Maradona en el Mundial 1986 y sentenció: “Sus goles no nos devolvieron las Malvinas” .

Milei evitó criticar el accionar de los jugadores de la selección y admitió que los mismos pueden obrar desde la “emoción” por estar en el campo de juego. “Lo que usted no puede permitir es que eso le ocurra a un político. No puede hacer declaraciones que son equivalentes a una declaración de guerra”, añadió durante una entrevista televisiva.

Los goles de Maradona

“Los goles de Maradona a los ingleses, el que usted quiera de los dos, no nos devolvieron las Malvinas”, señaló Milei, para luego reivindicar su gestión diplomática junto al canciller, Pablo Quirno.

“Los mayores avances de la historia en el tema Malvinas los logramos nosotros desde la diplomacia. Logramos que la ONU obligue a Inglaterra a sentarse con nosotros. Eso ya ocurrió”, recordó.

En ese sentido, Milei amplió: “Fíjese que Estados Unidos y China se manifestaron en favor nuestro. Y una parte de los ingleses considera que nos tienen que devolver las Malvinas porque son nuestras”.

Milei con su par de Corea del Sur

Respecto de su política internacional, Milei recibió este viernes en la Casa Rosada a su par de la República de Corea del Sur, Lee Jae-Myung, con quien mantuvo una reunión bilateral y luego se llevó a cabo una audiencia ampliada con funcionarios de ambos países.

Durante el encuentro, el presidente coreano felicitó a Milei por la baja de la inflación y por la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi) y del Súper Rigi.

El Presidente Javier Milei mantuvo una reunión ampliada en Casa Rosada con el Presidente de la República de Corea, Lee Jae-myung y su delegación.



Durante el encuentro abordaron el fortalecimiento de la relación bilateral, la ampliación del comercio y las inversiones, la… pic.twitter.com/KjMXlKVuEf — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 31, 2026

Asimismo, ambos mandatarios dialogaron sobre el fortalecimiento del vínculo comercial bilateral, con especial énfasis en los sectores de energía, minerales críticos y alimentos.

También coincidieron en la importancia del desarrollo de la inteligencia artificial (IA) como motor del crecimiento económico y destacaron su potencial para impulsar otros sectores vinculados a los servicios, como la cultura, donde ambos países identificaron oportunidades de complementariedad.