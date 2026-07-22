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Falleció Gabriel Real, funcionario del gobierno de Santa Fe y dirigente del PDP Santa Fe

El secretario de Asuntos Legislativos de la provincia tenía 67 años y se descompensó mientras estaba en Estados Unidos

22 de julio 2026 · 09:15hs
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El deceso del ex diputado provincial tuvo repercusión entre dirigentes de Unidos.

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El deceso del ex diputado provincial tuvo repercusión entre dirigentes de Unidos.

En el marco de un viaje al exterior, este miércoles se confirmó una baja inesperada en la segunda línea del gabinete del gobierno de Santa Fe. Varios dirigentes de Unidos anunciaron la muerte de Gabriel Real, uno de los secretarios del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública de la provincia.

El abogado de 67 años falleció en Estados Unidos y el episodio tuvo repercusión inmediata entre distintos funcionarios y legisladores vinculados a la coalición oficialista. La vocera de la Casa Gris, Virginia Coudannes, expresó "profundo pesar" a la hora de la despedida y lo definió como "un hombre de diálogo, comprometido con su trabajo y con la gente".

El presidente provisional del Senado de Santa Fe, Felipe Michlig, también lamentó la partida del dirigente del Partido Demócrata Progresista (PDP). El dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) destacó su perfil de "servidor público" y aseguró que "deja una huella imborrable".

¿Quién era Gabriel Real, el fallecido dirigente del PDP?

Real nació en Firmat y buena parte de su carrera política se desarrolló en la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia. Su último mandato fue entre 2019 y 2023, cuando ocupó una de las bancas de los bloques opositores al peronismo.

Después de aquel período, el gobernador Maximiliano Pullaro reclutó al dirigente demoprogresista y lo designó secretario de Asuntos Legislativos. De esta manera, empezó a colaborar con la gestión actual bajo el ala del ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia.

En paralelo con esta labor, el abogado firmatense se anotó entre los candidatos a convencionales reformadores de la Constitución de Santa Fe el año pasado. En 2024 había sido reelecto como secretario general del PDP en la provincia.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, expresó sus condolencias por la muerte de Real y ponderó su trayectoria. "Compañero de gabinete, militante político que se ponía al frente de los temas, los debatía, los trabajaba y peleaba por lo que creía", remarcó.

Gobierno de Santa Fe Estados Unidos PDP Unidos muerte
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