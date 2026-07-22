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Cravero palpitó el duelo con Colón: "Tenemos que jugar con su desesperación"

El entrenador de Chaco For Ever elogió la historia del Sabalero, analizó cómo imagina el partido del domingo en el Brigadier López y habló sobre su regreso a la dirección técnica tras superar una compleja operación cardíaca.

Ovación

Por Ovación

22 de julio 2026 · 16:33hs
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Cravero palpitó el duelo con Colón: Tenemos que jugar con su desesperación

El partido entre Colón y Chaco For Ever, que se disputará este domingo desde las 15.30 en el estadio Brigadier López por la fecha 22 de la Primera Nacional, ya comenzó a jugarse fuera de la cancha. En la previa, el entrenador del conjunto chaqueño, Daniel "Chango" Cravero, habló con Radio Gol (FM 96.7), y dejó un análisis del presente de ambos equipos, además de referirse a su esperado regreso a la actividad luego de una delicada intervención cardíaca.

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El DT, que asumió hace poco más de un mes en For Ever y consiguió levantar el rendimiento del equipo, anticipó un encuentro exigente en Santa Fe, aunque también dejó en claro que intentará aprovechar la necesidad con la que llegará el conjunto rojinegro.

"Colón tiene la obligación de ganar"

Cravero no dudó en destacar la jerarquía del rival que tendrá enfrente y aseguró que el contexto jugará un papel importante durante el desarrollo del encuentro.

"Colón es un equipo de Primera División, un grande de verdad del interior del país. Para mí tiene que estar en Primera", afirmó, dejando en claro el respeto que le genera la institución sabalera.

Al mismo tiempo, entendió que la derrota sufrida por el equipo de Ezequiel Medrán frente a Ferro aumentará la presión para el compromiso del domingo.

"La gente va a querer que gane como sea. Nosotros tenemos que jugar con esa desesperación. Si aguantás los primeros 15 o 20 minutos y en una contra los agarrás mal parados, el partido puede hacerse muy complicado para Colón", explicó el entrenador.

Las declaraciones cobran relevancia teniendo en cuenta que Chaco For Ever ya derrotó al Sabalero hace apenas unas semanas en Resistencia, un antecedente que alimenta la confianza del conjunto chaqueño para volver a sorprender.

El emotivo regreso después de una operación cardíaca

Más allá de lo futbolístico, Cravero también habló de uno de los momentos más difíciles de su vida. El entrenador regresó recientemente al banco de suplentes después de atravesar una compleja operación cardíaca, que lo obligó a alejarse de la actividad durante varios meses.

Con el humor que lo caracteriza, recordó ese episodio con una frase que rápidamente se volvió viral.

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"Le toqué la bola a San Pedro y acá estamos", dijo entre risas, reflejando la emoción de haber podido volver a trabajar en el fútbol.

A tres meses y medio de aquella intervención, el histórico entrenador volvió a dirigir y ahora buscará conseguir un resultado importante en Santa Fe, donde intentará que Chaco For Ever vuelva a dar el golpe frente a uno de los grandes candidatos al ascenso.

Colón Cravero Chaco For Ever
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