La Provincia firmó con el Gobierno nacional el convenio para asumir la administración, mantenimiento y ejecución de obras sobre la Ruta Nacional A012 durante dos décadas. El corredor es clave para el acceso al complejo agroexportador del Gran Rosario y las tareas de reparación comenzarán este jueves.

En un hecho inédito, Pullaro acordó el traspaso a la Provincia de una ruta nacional clave para la producción por 20 años

Santa Fe quedó oficialmente a cargo de la Ruta Nacional A012 luego de que el gobernador Maximiliano Pullaro y el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli , firmaran este miércoles el convenio que transfiere a la Provincia la administración integral del corredor por un plazo de 20 años .

Se trata de una decisión sin antecedentes en el país , ya que es la primera vez que el Estado nacional cede a una provincia la administración, el mantenimiento, la conservación y la ejecución de obras sobre una ruta nacional.

Tras la firma, realizada en la Casa Rosada, Pullaro confirmó que las primeras tareas comenzarán este jueves a las 9.

La empresa Pose, adjudicataria de la licitación, iniciará trabajos de bacheo sobre el pavimento de hormigón, sellado de grietas y reposición de luminarias, con una inversión cercana a los $5.000 millones y un plazo de ejecución estimado de entre seis y siete meses.

Santa Fe será la primera provincia en administrar una ruta nacional: todos los detalles del acuerdo

El mandatario provincial sostuvo que la decisión busca revertir el deterioro del corredor y destacó su importancia para el sistema productivo. Según indicó, más de dos millones de camiones utilizan cada año esta vía para acceder a los puertos del sur santafesino, por lo que mejorar su estado permitirá reducir costos logísticos y fortalecer la competitividad.

Además de las reparaciones iniciales, la Provincia prevé ejecutar dos nuevas rotondas: una en el cruce con la Ruta Provincial 25, vinculada al Camino de la Cremería, y otra en la intersección con la Ruta Nacional 9 vieja, cuyo proyecto será actualizado antes de ser licitado.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, remarcó que la intervención comenzará con dos frentes de obra simultáneos y destacó que el acuerdo fue posible tras las gestiones realizadas con funcionarios nacionales y entidades vinculadas al sector productivo.

Por su parte, el ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, recordó que por los puertos santafesinos sale el 80% de las exportaciones argentinas de granos, harinas y aceites, por lo que la recuperación de la A012 tendrá impacto tanto en la logística regional como en la competitividad de la economía nacional.

La Ruta Nacional A012 es uno de los corredores logísticos más importantes de la Argentina. Une las rutas nacionales 9, 11, 33 y 34 con el complejo portuario del Gran Rosario y permite que miles de camiones eviten atravesar zonas urbanas. Su estado es considerado estratégico para la seguridad vial, los tiempos de transporte y el funcionamiento del principal polo agroexportador del país.

Observación periodística

El verdadero disparador de la noticia no es la firma de Pullaro, sino que por primera vez una provincia administrará una ruta nacional. Ese es el hecho novedoso y el que conviene poner en el título y en el primer párrafo, dejando la declaración del gobernador en un segundo plano. De esa manera la nota toma más distancia institucional y gana peso informativo.