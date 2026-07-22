Paritaria docente: las cuatro mociones de Amsafé La Capital rechazan la oferta salarial y una propone un paro de 48 horas

La delegación La Capital resolvió cuatro alternativas que serán sometidas a votación de los afiliados, todas en rechazo a la propuesta del Gobierno provincial. Entre las opciones figuran paros de 48 horas, medidas progresivas y acciones sin huelga. La decisión provincial se conocerá este viernes.

Amsafé La Capital: La delegación definió cuatro mociones de rechazo a la oferta salarial del Gobierno.

La negociación paritaria docente ingresó en una etapa decisiva. Este miércoles, Amsafé La Capital definió las mociones que pondrá a consideración de sus afiliados tras la oferta salarial presentada por el Gobierno de Santa Fe para el segundo semestre del año. Todas las alternativas aprobadas expresan el rechazo a la propuesta oficial y difieren únicamente en el plan de acción gremial que podría implementarse.

Las resoluciones surgieron de la asamblea departamental y serán votadas por los docentes durante las próximas horas. El resultado será elevado a la Asamblea Provincial de Amsafé, que el viernes definirá la posición oficial del gremio y resolverá si habrá medidas de fuerza.

Las cuatro mociones en discusión

Según la información que brindaron fuentes gremiales a UNO Santa Fe, las alternativas definidas por Amsafé La Capital son:

Moción 1: rechazo de la oferta con jornadas de protesta semanales por distintos reclamos vinculados al sistema previsional, las escuelas técnicas, Iapos y el sistema de salud. Incluye la adhesión a la jornada nacional convocada por CTA y UTEP el 7 de agosto y a las medidas que disponga CTERA.

Moción 2: paro de 48 horas los días 28 y 29 de julio con movilización y paro por tiempo indeterminado a partir del 4 de agosto.

Moción 3: creación de un fondo de huelga, desobligación el 29 de julio, cese de tareas con movilización el 6 de agosto y adhesión a las medidas nacionales de CTERA.

Moción 4: rechazo de la propuesta sin paro ni movilización, con jornadas de protesta y reclamo dentro de las escuelas y adhesión a las medidas nacionales de CTERA.

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La oferta del Gobierno

La definición de las mociones se produce luego de la reunión paritaria realizada entre el Gobierno provincial y los gremios docentes.

La propuesta oficial contempla un incremento salarial escalonado entre julio y diciembre, con una mejora del 10,1 % para el segundo semestre sobre la pauta general, complementada con mínimos garantizados para los trabajadores activos, el Fondo Provincial de Capacitación Docente (Fopcid) y una recomposición del ítem por responsabilidad jerárquica para directivos y supervisores.

Desde el Ejecutivo sostienen que el esquema permitirá que los salarios docentes acumulen una mejora anual promedio cercana al 49 % respecto de diciembre de 2025.

Los cuestionamientos de Amsafé

Tras la reunión paritaria, el secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, cuestionó el modo en que el Gobierno llevó adelante la negociación y afirmó que la propuesta resulta insuficiente.

El dirigente sostuvo que el Ejecutivo "no quiere entender este ámbito como un espacio de negociación colectiva" y criticó que la oferta se difundiera públicamente antes del encuentro formal con los gremios.

Además, señaló que el incremento salarial propuesto no contempla una recuperación del poder adquisitivo perdido por los docentes desde diciembre de 2023 ni incorpora una cláusula de actualización automática frente a la inflación.

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Otro de los puntos objetados es que el mínimo garantizado alcanzará únicamente a los trabajadores activos, mientras que los jubilados solo percibirán el incremento porcentual del 10,1 %, sin compensación por la pérdida sufrida durante el primer semestre.

Alonso también reiteró el reclamo por la eliminación del sistema de presentismo, al considerar que obliga a muchos docentes a asistir a trabajar aun cuando atraviesan problemas de salud.

La definición será el viernes

Una vez finalizada la votación en cada departamento, Amsaférealizará el viernes su Asamblea Provincial, donde unificará la postura del gremio y definirá si acepta o rechaza formalmente la propuesta salarial del Gobierno y qué medidas de fuerza llevará adelante en caso de imponerse alguna de las mociones.

Ese mismo día también se conocerá la resolución de Sadop, que consultará a los docentes de escuelas privadas antes de comunicar su posición frente a la oferta salarial presentada por la Provincia.