Paritaria de salud: Amra respaldó las mejoras en la oferta salarial y Siprus la consideró insuficiente

El Gobierno de Santa Fe presentó una propuesta de incremento del 10,1% para el segundo semestre, con adicionales específicos para los profesionales de la salud. Mientras AMRA destacó mejoras para monotributistas y cargos profesionales, SIPRUS cuestionó la falta de jerarquización salarial y advirtió que la oferta no resolverá la crisis de recursos humanos.

Salud: El Gobierno santafesino presentó una oferta salarial del 10,1% para el segundo semestre, con adicionales específicos.

La paritaria de los profesionales de la salud dejó posturas contrapuestas entre los gremios que representan al sector. El Gobierno de Santa Fe presentó este miércoles una oferta salarial para el segundo semestre de 2026 que contempla un incremento del 10,1% en tramos, sumas mínimas garantizadas y adicionales específicos para el personal sanitario. Sin embargo, mientras la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra) calificó la propuesta como "satisfactoria", desde el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Siprus) la consideraron insuficiente y reclamaron una verdadera jerarquización profesional.

La propuesta oficial prevé un aumento del 2% en julio con un mínimo garantizado de $80.000; un 1,8% en agosto y 1,7% en septiembre, con un piso de $100.000; un 1,6% en octubre, 1,5% en noviembre y 1,5% en diciembre, con mínimos garantizados que alcanzarán los $180.000 al finalizar el año.

Además, incorpora un incremento del grado profesional, una mejora en el adicional por ropa de trabajo y actualización profesional, una compensación para quienes quedaron por debajo de la inflación durante el primer semestre y un aumento del 25% para los profesionales monotributistas, distribuido en cinco tramos.

Amra destacó las mejoras específicas

Desde Amra, Sandra Barbieri sostuvo que la oferta incorpora beneficios que diferencian a los profesionales de la salud del resto de la administración pública. "La propuesta fue similar a la paritaria central, pero obtuvimos un diferencial para los profesionales de la salud que nos resultó satisfactorio", afirmó.

La dirigente explicó que el acuerdo contempla un incremento adicional del 1% en el grado profesional y una mejora de $15.000 sobre el mínimo garantizado mediante un suplemento no remunerativo destinado a ropa de trabajo y actualización profesional.

No obstante, destacó que el principal avance fue la recomposición para los trabajadores monotributistas. "Era una deuda pendiente. Conseguimos un incremento para un sector muy importante del equipo de salud que venía quedando rezagado en las paritarias anteriores", señaló.

Según precisó, esos profesionales recibirán un aumento acumulado del 25%, distribuido en cinco incrementos mensuales del 5%.

Barbieri también reconoció que aún resta recuperar el poder adquisitivo perdido, aunque valoró el esfuerzo realizado por la Provincia. "Hay que reconocer que se ha hecho un esfuerzo desde el Gobierno para lograr, por lo menos, equiparar el proceso de inflación", sostuvo.

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En la misma línea, el referente de AMRA Marcelo Beltrame consideró que, si bien todavía quedan temas por resolver, "se nota que hubo un esfuerzo importante" por parte del Ejecutivo.

Además, destacó la incorporación de mesas técnicas para abordar temas estructurales como la regularización de los monotributistas, la problemática de salud mental, los adicionales específicos y la actualización de los planteles básicos.

SIPRUS rechazó la propuesta

La lectura fue muy distinta desde SIPRUS. El titular del sindicato, Jerónimo Ainsuain, cuestionó que la oferta no contemple el reclamo histórico de jerarquización salarial para los profesionales. "Es un porcentaje menor al resto de las paritarias y no contempla la jerarquización profesional. El pedido de darle valor al trabajo que hacemos los profesionales de la salud no fue contemplado", afirmó.

El dirigente recordó que el sindicato continúa reclamando una recomposición que permita acercar los salarios a los tres millones de pesos, en función de la responsabilidad que asume el personal sanitario. "Estamos muy por detrás de nuestra responsabilidad y del momento sanitario que atraviesa la provincia", advirtió.

Ainsuain también expresó su preocupación por la situación de los monotributistas. "Hay muchos profesionales que hoy están sosteniendo servicios de guardia y cobran alrededor de 500 mil pesos menos que un trabajador de planta. Recién hacia fin de año empezarían a recuperar parte de esa diferencia", cuestionó.

Para el dirigente, la propuesta tampoco contribuirá a revertir la falta de profesionales en el sistema público. "Esto va a hacer que, en vez de resolverse algunos problemas que vienen habiendo con el recurso humano, la situación tienda a empeorar", aseguró.

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El Gobierno defendió la propuesta

Antes de conocerse la postura de los gremios, la ministra de Salud, Silvia Ciancio, destacó el clima de diálogo en el que se desarrolló la negociación y aseguró que la oferta presentada es el resultado del trabajo conjunto con las entidades sindicales.

"Fue una reunión larga, pero tuvo un cuarto intermedio para poder trabajar algunas propuestas. Nuevamente quiero resaltar el marco del respeto y el diálogo que venimos teniendo con los gremios de los profesionales de la salud", sostuvo.

La funcionaria explicó que varias de las mejoras incorporadas surgieron durante la propia negociación y remarcó que, al igual que ocurrió en la paritaria anterior, se buscó otorgar un tratamiento diferencial para el sector sanitario. "Hemos logrado hacer una propuesta superadora a la inicial, que tiene que ver con consensos. La provincia de Santa Fe está marcando una paritaria de profesionales absolutamente superadora respecto de otras provincias", afirmó.

Además, destacó que el acuerdo dejó abierta una agenda de trabajo para avanzar en temas estructurales. "Queda una agenda común para seguir trabajando en la jerarquización profesional, salud mental, adicionales y otros temas que nos incumben a todos", señaló.

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Los detalles de la oferta

Por su parte, el secretario de Administración del Ministerio de Salud, Guillermo Álvarez, sostuvo que el Ejecutivo realizó "la mejor propuesta posible" dentro del actual contexto económico. "Completamos una propuesta anual muy buena, donde hay un gran reconocimiento a los profesionales de la salud. Realmente hemos hecho la mejor propuesta posible en este contexto", aseguró.

El funcionario recordó que el esquema salarial replica el incremento ofrecido al resto de la administración pública —2% en julio y aumentos escalonados hasta completar un 10,1% en el semestre—, pero incorpora mejoras específicas para el sector.

Entre ellas destacó el aumento del grado profesional, que pasará del 9% al 10%. "Cumplimos con un pedido que nos habían hecho al inicio de la gestión. Llegamos al 10% en el grado profesional, que era un compromiso asumido con los sindicatos", explicó.

También resaltó el incremento del adicional destinado a materiales y ropa de trabajo y la recomposición para los profesionales monotributistas. "Vamos a reconocer el desfasaje inflacionario y otorgar un incremento adicional del 20% en cuatro tramos para los prestadores de servicios. Es un esfuerzo para empezar a equiparar valores que habían quedado desfasados", indicó.

Álvarez agregó que el Gobierno también avanzó en la regularización laboral del sector. "En estos dos años y medio realizamos más de 1.800 pases a planta de profesionales de la salud. Hoy quedan alrededor de 80 agentes pendientes de completar ese proceso", aclaró.

La decisión quedará en manos de los afiliados

Pese a las diferencias, ambos gremios coincidieron en que la propuesta será sometida a consulta entre sus afiliados.

En AMRA estiman que la votación concluirá el viernes, cuando comunicarán oficialmente la postura del sindicato. En SIPRUS también se realizará una consulta provincial antes de definir si aceptan o rechazan la oferta presentada por el Gobierno santafesino.