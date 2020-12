Fiscales citaron a Traferri para el viernes en la causa por juego clandestino

El comunicado oficial del Ministerio Público de la Acusación (MPA) detalló que "la Agencia de Criminalidad Organizada de la Fiscalía Regional Segunda definió la citación analizando elementos recabados en la investigación caratulada Serjal Patricio y otros S/Cohecho y otros".

Este miércoles, Traferri participaba de una reunión con integrantes del Senado santafesino, con la presencia de la vicegobernadora Alejandra Rodenas. Consultado sobre el tema por Radio 2, respondió: "Todavía no me enteré, pero si tengo que ir a declarar no tengo ningún problema”.

El ex fiscal Gustavo Ponce Asahad señaló al senador del departamento San Lorenzo como el organizador de una estructura política y judicial de cobertura al juego clandestino.

El legislador justicialista expresó que responde a "una maniobra política nítida" que adjudicó al ministro de Seguridad Marcelo Sain, aunque reconoció varias reuniones y llamados telefónicos con el ex funcionario judicial detenido.

Por su parte, el gobernador Omar Perotti prometió: "Voy a ir hasta el hueso".

En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lifschitz, convocó a una reunión de labor parlamentaria para analizar la situación. En principio, el ex gobernador tenía prevista entregar una copia de las acusaciones a los jefes de los distintos bloques.