Con Javier Milei en el palco, Manuel Adorni presenta su primer informe de gestión en el Congreso

En medio de los cuestionamientos por su incremento patrimonial, Manuel Adorni expone en Diputados su primer informe de gestión, con más de 4.800 preguntas

El jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, presenta su primer informe de gestión en el Congreso de la Nación , en medio de las investigaciones sobre su patrimonio por las denuncias de enriquecimiento ilícito. En la antesala del debate, los bloques opositores elevaron más de 4.800 preguntas por escrito , de las cuales el Poder Ejecutivo respondió poco más de 2.100 .

Las inquietudes se concentraron principalmente en economía, producción, salud y seguridad , aunque también abarcaron energía, políticas sociales, Justicia, Defensa y educación.

El esquema prevé una exposición inicial de una hora. Luego, los diputados dispondrán de 240 minutos (cuatro horas) para formular preguntas, distribuidos según el tamaño de los bloques: comenzarán los más pequeños, seguirán los intermedios y cerrarán Unión por la Patria y el oficialismo. Adorni responderá en tandas de 20 minutos. En total, se estima que la sesión se extenderá durante unas seis horas.

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Adorni cuenta con el apoyo de Milei y su gabinete

En apoyo, el presidente Javier Milei arribó cerca de las 10 horas a la Cámara de Diputados de la Nación Argentina junto a integrantes clave de su equipo, entre ellos, el ministro del Interior, Diego Santilli; de Economía, Luis Caputo; el asesor Santiago Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el de Desregulación, Federico Sturzenegger.

También están presentes la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; de Justicia, Juan Bautista Mahiques; de Capital Humano, Sandra Pettovello; de Salud, Mario Lugones; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; de Defensa, Carlos Presti; y Eduardo “Lule” Menem en una muestra de respaldo político al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de un clima de fuerte tensión con la oposición.

Manuel Adorni Javier Milei gabinete

El canciller Pablo Quirno, por su parte, se demoró en su retorno de Estados Unidos, pero se espera que asistaa la sesión.

Rumbo economico: Adorni sobre la inflación

El jefe de Gabinete reconoció este miércoles que "el último dato de inflación fue malo" y no les "gustó", pero responsabilizó de esto a el kirchnerismo, el empresariado argentino y los medios de comunicación.

"A pesar de esta turbulencia generada por el kirchnerismo, los empresarios prebendarios y algunos medios de comunicación, el Banco Central sigue comprando reservas y el dólar se mantiene estable sin necesidad de recurrir a una restricción en la compra de divisas que castiga a los ahorristas", marcó Adorni, que fue aplaudido varias veces por los diputados oficialistas y la militancia en los balcones.

"El Banco Central sigue comprando reservas y el dólar se mantiene estable sin necesidad de recurrir a una restricción en la compra de divisas que castiga a los ahorristas. Lejos quedó la Argentina del cepo, de la volatilidad cambiaria y de los 20 tipos de cambio", sentenció.

Manuel Adorni destacó las reformas del Gobierno

"Voy a detallar el camino de las reformas que ha emprendido este Gobierno. Un camino de reformas que nos está llevando paso a paso a un destino de grandeza y que nos apartará para siempre del populismo trágico que nos sumergió en la decadencia", apuntó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el inicio de su informe de gestión en la Cámara de Diputados.

En ese marco, el funcionario destacó: "El Presidente de la Nación asumió con un claro mandato: encauzar el rumbo de un país descarriado. La irresponsabilidad fiscal condenaba a la República a su función total y exponía a la gente al flagelo de la inflación".

Además, hizo referencia a la ley de inocencia fiscal: "Le permitió a los argentinos volcar los ahorros. Ahora, en lugar de ser sospechosos, todos los ciudadanos son inocentes hasta que la justicia desmuestre lo contrario".

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"Fruto de esta gestión la Argentina obtuvo un fallo favorable en la justicia norteamericana", dijo sobre el juicio por la expropiación de YPF.

A la par, aseguró que es el primer año en que Aerolíneas Argentinas no recibe aportes del Estado.

En el mismo sentido, explicó: "Les encomende a todos los ministerios recortar 2% de gastos corrientes. Cada recorte en el Estado es mayor prosperidad futura para los argentinos".

"Este ajuste va a ser sostenido en el tiempo porque es la primera vez que logramos aprobar el primer presupuesto con regla fiscal de la historia", agregó.

"Haber aprobado un presupuesto de este tipo no solo habla de la responsabilidad de esta gestión sino del cambio de epoca que vivimos los argentinos", aseguró.