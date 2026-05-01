La sala de prensa permanecía cerrada desde el 23 de abril. Manuel Adorni volverá a hablar el lunes en medio de causas judiciales en su contra

El Gobierno reabrirá la Sala de Prensa de Casa Rosada y Adorni volverá a dar una conferencia

El Gobierno nacional confirmó que el próximo lunes reabrirá la Sala de Prensa de la Casa Rosada , cerrada desde el pasado 23 de abril , y que el jefe de Gabinete de Ministros , Manuel Adorni, retomará las conferencias de prensa habituales.

La sala destinada a los periodistas acreditados había quedado inhabilitada luego de una denuncia presentada por Casa Militar , el organismo encargado de la seguridad presidencial, contra un programa de televisión de TN que difundió imágenes grabadas dentro de Balcarce 50. Según el Gobierno, el material incluía registros tomados en sectores no autorizados.

El lunes a las 11 será la conferencia de Manuel Adorni en la Rosada

La conferencia de Adorni está prevista para el lunes a las 11 y marcará una nueva aparición pública del funcionario, en un contexto atravesado por las investigaciones judiciales que avanzan en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y otros cuestionamientos vinculados a viajes al exterior.

El regreso de las conferencias ocurre pocos días después de la exposición de Adorni en la Cámara de Diputados, donde defendió la gestión del Gobierno nacional y rechazó las acusaciones en su contra. Durante esa sesión, el funcionario contó con el respaldo del presidente Javier Milei y de integrantes del gabinete, que siguieron parte de la jornada desde los palcos.

En esa intervención, Adorni evitó dar precisiones sobre su patrimonio y ratificó que no piensa dejar el cargo.

La última conferencia de prensa del vocero había sido el 25 de marzo. En aquella oportunidad, las preguntas de los periodistas giraron en torno a sus bienes declarados y a un viaje a Punta del Este en avión privado. El funcionario sostuvo entonces que no podía profundizar sobre esos temas porque existían causas judiciales en trámite.

“Hay denuncias penales de por medio. Si doy detalles, voy a interferir en esas causas”, había respondido.

El cierre de la Sala de Prensa

El Gobierno había dispuesto el cierre de la Sala de Prensa y la suspensión del ingreso de periodistas acreditados a Casa Rosada bajo el argumento de una medida “preventiva por espionaje ilegal”.

Según explicaron desde el Ejecutivo, la decisión se tomó tras la denuncia de Casa Militar por las imágenes difundidas por el programa “¿Y mañana qué?”, de TN.

Desde la conducción del ciclo, la periodista Luciana Geuna aseguró que las grabaciones se realizaron en sectores de libre circulación y con conocimiento previo de las autoridades. “Por supuesto no fue una grabación clandestina”, afirmó la conductora, quien además indicó que el material sería presentado ante la Justicia.