Madelón, 250 veces Unión: el DT que volvió a escribir historia en el 15 de Abril

El empate ante Talleres no solo metió a Unión en octavos: también marcó un hito para Leo Madelón, el DT más representativo de los últimos tiempos

El 1-1 frente a Talleres en el estadio 15 de Abril no fue un partido más para Unión . Más allá del punto que terminó sellando la clasificación a octavos de final —favorecido también por los resultados de Defensa y Justicia e Instituto de Córdoba—, la noche tuvo un protagonista especial: Leonardo Madelón alcanzó los 250 partidos oficiales al frente del equipo rojiblanco.

La marca no es menor. Madelón se convirtió en uno de los entrenadores más importantes de la historia moderna del club, con ciclos que comenzaron en la temporada 2001/02 y se extendieron, con distintas etapas, hasta la actualidad. Su figura quedó ligada a momentos de reconstrucción, ascensos, permanencias y también clasificaciones que consolidaron a Unión en el plano nacional.

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A lo largo de sus 250 encuentros dirigidos en competencias de AFA y CONMEBOL, el balance refleja una campaña sólida y sostenida en el tiempo, con un rendimiento cercano al 50% en gran parte de sus ciclos más extensos.

Números que respaldan una era

En su recorrido, Madelón dirigió en torneos de Primera División, copas nacionales e internacionales, dejando registros destacados. Uno de sus períodos más productivos se dio entre 2013 y 2017, donde logró consolidar una base competitiva con 104 partidos, 38 triunfos y una diferencia de gol positiva.

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También se destacan campañas como la de 2014, con un 68% de efectividad, y el torneo 2017/18, donde el equipo alcanzó un rendimiento superior al 53%. En su etapa más reciente, que abarca desde 2025, mantiene números equilibrados y competitivos, con 40 partidos dirigidos, 12 victorias y saldo positivo de goles.

Un sello propio y una conexión con la gente

Más allá de los números, el valor de Madelón en Unión excede lo estadístico. Su identificación con el club, su lectura de los momentos y la capacidad para sostener equipos competitivos en contextos adversos lo transformaron en una referencia.

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La clasificación a octavos en este 2026 vuelve a ponerlo en el centro de la escena, en un equipo que combina entrega, orden y momentos de buen fútbol, características que históricamente marcaron sus ciclos.

Un capítulo que sigue abierto

Lejos de ser un punto final, los 250 partidos de Madelón al frente de Unión funcionan como un nuevo punto de partida. Con el equipo en playoffs y la ilusión renovada, el entrenador sigue sumando páginas a una historia que ya lo tiene como uno de los nombres más influyentes en la vida deportiva del club. En Santa Fe, su apellido ya no es solo parte del pasado: sigue siendo presente. Y, por lo visto, también futuro.