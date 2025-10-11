Santilli, con base en el PRO, ocupará el lugar vacante en la lista oficialista para la provincia de Buenos Aires. Karen Reichardt será segunda.

La Cámara Electoral confirmó a Santilli como cabeza de lista de La Libertad Avanza tras la renuncia de Espert

Aplicando la ley de paridad de género, la Cámara Nacional Electoral definió este sábado que Diego Santilli sea la figura que encabece la lista de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires para las elecciones del 26 de octubre. El dirigente del PRO llega para reemplazar a José Luis Espert , que renunció por el escándalo con Fred Machado.

La decisión de que Santilli sea cabeza de lista revoca el fallo de primera instancia del juez federal con competencia electoral de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla , que señalaba a Karen Reichardt como la reemplazante de Espert. Los apoderados de La Libertad Avanza presentaron un recurso para modificar el orden de la Boleta Única de Papel de cara a las próximas elecciones legislativas.

Este pedido fue aprobado por los jueces de la Cámara Nacional Electoral, Santiago Hernán Corcuera, presidente, y Daniel Bejas, vicepresidente. Aún resta definir la otra solicitud del oficialismo para reimprimir las boletas que llevan la cara de Espert en primera plana.

Al ser Boleta Única de Papel, Espert era la cara visible de la Libertad Avanza. Con su renuncia, su imagen ya quedó perpetuada en la boleta, pero su nombre no llegará al Congreso. En este marco, el gobierno presentó un pedido para rehacer los papeles para sufragar, pero fue rechazado por Ramos Padilla y que tendrá el mismo destino en la Cámara Nacional Electoral, debido a la falta de tiempo para garantizar el normal desarrollo de los comicios.

Santilli cabeza de lista

La Cámara Nacional Electoral dijo que Diego Santilli debía encabezar la lista aplicando la ley de paridad de género (27.412) y su decreto reglamentario: los reemplazos deben hacerse con personas del mismo género.

El organismo electoral contradijo así a Ramos Padilla y aseguró que su definición se apartaba de la ley y era subjetiva. Por otro lado, apuntó que el juez federal había evitado la jurisprudencia del tribunal en casos similares y tergiversó el precedente que existía en cargos a senadores nacionales.

En este sentido, la Cámara Nacional Electoral consideró que la interpretación del juez de primera instancia, que diferenciaba entre las causas de vacancia (renuncia, fallecimiento o incapacidad), carecía de sustento legal, ya que “del texto de las normas vigentes no se advierten distinciones entre los supuestos susceptibles de motivar un reemplazo en las categorías legislativas”.

Primer fallo

El juez de primera instancia, Ramos Padilla había advertido que existía una alternancia de género en la ley, no resultaba aplicable al primer puesto de la lista, ya que su vacancia no afectaba a la paridad. Además, consideró que la baja de Espert daba origen a una vacancia de especial relevancia.

José Luis Espert se bajó de la carrera para mantener su banca en el Congreso de la Nación luego del escándalo que lo vinculó con Fred Machado, detenido en prisión domiciliaria en Viedma acusado por la Justicia de Estados Unidos de encabezar una red internacional de narcotráfico, lavado de dinero y estafas millonarias.

El dirigente libertario se vio acorralado por las acusaciones de haber recibido un pago de USD 200 mil del empresario Fred Machado. El economista no pudo contestar con contundencia si había recibido o no dinero del empresario acusado de fraude, conspiración para traficar drogas ilícitas y lavado de dinero generaron un clima de zozobra en la Casa Rosada. Luego llegaría el documento publicado por el periodista Hugo Alconada Mon en La Nación que probaría la transferencia directa de la empresa de Guatemala, llamada Minas del Pueblo, que sería propiedad de Machado.

La renuncia de Espert

Pese a que resistió con uñas y dientes y luego de dos semanas que tuvieron en vilo al Gobierno, José Luis Espert renunció a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires (en una alianza entre los libertarios y el PRO), acorralado por las acusaciones de haber recibido un pago de USD 200 mil del empresario Fred Machado, investigado por narcotráfico.

Así, la saga de la candidatura de Espert llegó a su fin. El propio economista confirmó su renuncia a la postulación como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires a través de un comunicado difundido en sus redes sociales. En su mensaje, Espert no solo oficializó su salida, sino que denunció una "operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas".

"Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla", inició Espert en su publicación, confirmando así el adelanto presidencial.