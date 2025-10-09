La Justicia rechazó la reimpresión de boletas de La Libertad Avanza en Buenos Aires: quedará la foto de Espert

Con esta decisión, el dirigente seguirá figurando en las boletas que utilizarán los votantes bonaerenses en las elecciones generales del próximo 26 de octubre, a pesar de haber abandonado la lista junto con otras dos candidatas.

La boleta con la cara de Espert.

La Justicia Electoral bonaerense desestimó el pedido de La Libertad Avanza (LLA) para reimprimir las Boletas Únicas de Papel (BUP) con motivo de la renuncia de su ex candidato a diputado nacional, José Luis Espert, quien dimitió tras conocerse que había recibido una transferencia de 200 mil dólares del empresario detenido Fred Machado, acusado de vínculos con el narcotráfico.

Con esta decisión, Espert seguirá figurando en las boletas que utilizarán los votantes de la provincia de Buenos Aires en las elecciones generales del próximo 26 de octubre, a pesar de haber abandonado la lista junto con otras dos candidatas: Lucía Benardoni y Gabriela Gobea.

La resolución fue firmada por el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Jorge Eduardo Di Lorenzo; la presidenta de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan; y el juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla.

En el fallo, los magistrados sostuvieron que el pedido era “material, temporal y jurídicamente inviable” y advirtieron que acceder a la solicitud ponía en riesgo la organización misma del acto electoral.

image

Las boletas mostrarán el rostro de Espert

La resolución implica que las boletas que estarán disponibles en el cuarto oscuro mostrarán el rostro de Espert, pese a que el economista ya no integra oficialmente la lista.

En los papeles, Karen Reichardt ha quedado como cabeza de lista, pero la imagen y orden original de candidatos se mantendrán intactos.

“La boleta única ya impresa y controlada mantendrá plena validez y vigencia como instrumento de votación oficial”, concluyó la Junta Electoral en su fallo.