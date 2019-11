La provincia sale a dar auxilio financiero a municipios y comunas

La provincia presentará la semana que viene un plan de salvataje para los municipios y las comunas que están en una situación económica acuciante. Se trata de un refinanciamiento de las últimas dos cuotas del año (noviembre y diciembre) del pago de anticipos de coparticipación. Esa masa de recursos que solicitaron entre 50 y 60 localidades a principios de año se les iba descontando en cuotas de la coparticipación que les correspondía cada mes.

La mayoría de los pueblos y ciudades que utilizaron esa posibilidad lo hicieron porque ya presentaban algunas dificultades financieras que se fueron agudizando con el correr del año, al compás de la situación del país.

El secretario de Municipios y Comunas de la provincia, Carlos Torres, anticipó a UNO Santa Fe que ante la difícil situación que están atravesando algunos gobiernos locales desde la provincia se buscó una herramienta financiera para ayudar. En ese sentido, Torres dijo que la semana que viene comenzarán a convocar a los jefes comunales para comunicarles los detalles de la iniciativa que les permitirá tener una bocanada de oxígeno sobre el final del año.

La administración de Miguel Lifschitz les planteará la posibilidad de refinanciar las últimas dos cuotas de 2019 de los anticipos de coparticipación para que a ese monto –varía de acuerdo a lo que haya recibido como adelanto cada localidad– lo puedan pagar en 12 cuotas a partir de julio del año que viene. Es decir que la refinanciación incluye el primer semestre de 2020 de gracia.

"Es una herramienta financiera muy importante porque son los dos meses más difíciles del año", aseguró Torres que explicó que esas 12 cuotas tendrán un pequeño costo de interés pero que es ínfimo si se lo compara con el beneficio de la refinanciación.

Al ser consultado sobre si esto producirá un impacto en las arcas provinciales justo en un momento donde Lifschitz estará entregando el gobierno al gobernador electo Omar Perotti, Torres aseguró que esta medida "no tiene impacto en las arcas provinciales" ya que "en seis meses lo empieza a recuperar".

El funcionario dijo que son entre 50 y 60 las localidades que estarán en condiciones de acceder a esta herramienta financiera y que en ese grupo hay desde grandes ciudades hasta pueblos chicos. Para graficarlo, Torres mencionó que allí se encuentran comprendidas Rosario, Chabás, Carcarañá, Coronda, Maciel, entre otras.

La situación económica es complicada para todos, pero estas localidades presentaron algunos desequilibrios financieros de los que les costó salir por su propia cuenta. En algunos casos con los anticipos de la coparticipación pudieron salir adelante, en otros no y la crisis se profundizó.

Incluso la misma provincia está en una situación financiera complicada y también utilizó el pedido de anticipos de coparticipación a la Nación para poder hacer frente a sus obligaciones en determinados momentos del año.

Torres dijo que desde el lunes se empezarán a comunicar con los intendentes y presidentes comunales para ponerlos al tanto y porque el tiempo corre y esta herramienta demandará tiempo para poder utilizarla. En ese sentido explicó que los jefes comunales necesitan la ordenanza de sus concejos municipales o de las comisiones comunales que los autoricen a refinanciar estas dos cuotas de anticipos de coparticipación.

Una vez que cuentan con eso deberán presentar una nota donde lo solicitan firmar un convenio con la provincia para acceder a la refinanciación.

Obras menores

El proyecto de ley que prevé habilitar a los gobiernos locales para disponer del 50 por ciento del Fondo de Obras Menores (FOM) para pagar sueldos y aguinaldos está trabado en la Legislatura. Los intendentes y presidentes comunales ven que se les viene fin de año encima y, en muchos casos, están desesperados por hacerse de recursos que les permitan afrontar los últimos compromisos con su personal antes de las Fiestas.

Este viernes se conoció un comunicado del Foro de Intendentes Radicales que reclamaron la sanción de la ley que les permitiría contar con el 50 por ciento de los recursos de Obras Menores para afrontar gastos corrientes.

"Ante la grave crisis que atraviesa nuestro país y en especial los municipios y comunas de la provincia de Santa Fe, este Fondo es fundamental para garantizar el pago de sueldos y aguinaldo de fin de año. Todos debemos poner como prioridad que nuestros trabajadores y sus familias puedan tener un ingreso seguro durante los próximos meses", argumentaron.

Pero además cuestionaron la actitud de los senadores: "A pesar de haber estado reunidos con ellos el pasado 10 de octubre en la Cámara de Senadores, y de haber escuchado palabras de elogio hacia los gobiernos locales, hasta el momento dicha Cámara no ha vuelto a tratar el tema".

En los últimos años los diputados y senadores siempre accedieron a brindarles esta herramienta a los intendentes y presidentes comunales. Sin embargo, este año la discusión se empantanó porque el Frente Progresista decidió condicionar esa aprobación a la inclusión de Santa Fe y Rosario.

La incorporación de esas ciudades implica la conformación de un fondo adicional que permite que ninguna de las demás localidades reciban menos recursos. Pero eso significaría un traspaso de recursos provinciales, que el año que viene estarán en manos de Perotti, a los gobiernos de Emilio Jatón y Pablo Javkin, que no son justicialistas.

Desde el Justicialismo aseguran no entender el apuro del Frente Progresista de incorporar a Santa Fe y Rosario a ese fondo cuando no lo hicieron durante sus 12 años de gobierno en la provincia. Por eso, aseguran, les llama la atención que presionen justo ahora que va a asumir Perotti. La idea de los diputados del PJ era tratar ambas cosas por separado para que no se demore la asistencia financiera a los jefes comunales. Sin embargo, eso no le garantizaba al Frente que ambas ciudades sean incorporadas al FOM en lo inmediato.

Las dos ciudades de primera categoría están fuera del FOM porque en la década del 90 entraron en el reparto de recursos nacionales correspondientes al Fondo del Conurbano. Años después en la provincia se creó el FOM para compensar al resto de municipios y comunas.

El diputado socialista Rubén Galassi fue quien argumentó el jueves 12 de septiembre –el día que se dio media sanción en Diputados a la modificación del FOM– que Santa Fe y Rosario están siendo discriminadas en el reparto de recursos debido a que el Fondo del Conurbano nunca se actualizó y quedó en 30 millones de pesos –21 millones de pesos para Rosario y 9 millones de pesos para Santa Fe. Mientras que el FOM pasó de 20 millones de pesos cuando se creó a los 1.400 millones de pesos que reparte hoy.

La semana que viene los gobiernos locales deberán terminar de abonar los salarios de octubre que, además, se deben abonar con la cláusula gatillo que compensa el 5,7 por ciento de inflación que se registró en la provincia en el mes de septiembre. A medida que pasan los días y se acerca fin de año la situación cada vez se hace más compleja y empieza a requerir de definiciones políticas justo en el último mes de la transición provincial.