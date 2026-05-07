Unión espera por Tarragona y Estigarribia: Madelón define entre el optimismo y la cautela

Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia trabajan diferenciado en Unión pero hacen todo lo posible para estar el sábado ante Independiente Rivadavia.

A pocas horas del cruce decisivo ante Independiente Rivadavia, en los octavos de final del Torneo Apertura, en Unión toda la atención está puesta en la evolución física de Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia, los dos delanteros titulares que hoy trabajan de manera diferenciada.

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El panorama genera preocupación, aunque también existe una cuota importante de optimismo en el cuerpo técnico encabezado por Leonardo Madelón. Tanto Tarragona como Estigarribia realizan tareas prácticamente a la par del grupo, aunque bajo un seguimiento especial para no agravar sus molestias.

En condiciones normales, ambos quedarían descartados automáticamente. Pero el contexto cambia todo: se trata de un partido eliminatorio, sin margen de error, y por eso en Unión harán lo imposible para que puedan estar el sábado desde las 21.30 en el Bautista Gargantini.

Estigarribia, el que más preocupa en Unión

El caso más delicado es el de Marcelo Estigarribia, afectado por una molestia en el aductor. El delantero es el que aparece más comprometido físicamente y hasta se menciona que podría quedarse afuera del encuentro.

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Por su parte, Cristian Tarragona arrastra un problema en la zona de los gemelos. Su situación es algo menos compleja, aunque tampoco está garantizada su presencia.

La decisión final se tomará prácticamente sobre la hora del partido en Mendoza, ya que el cuerpo técnico esperará hasta último momento para evaluar las respuestas físicas de ambos futbolistas.

Colazo gana terreno y Madelón analiza variantes

Si uno de los dos atacantes no llega, el principal candidato para meterse en el equipo es Agustín Colazo, quien aparece como la primera alternativa ofensiva.

Sin embargo, el escenario se vuelve mucho más complejo si finalmente faltan los dos delanteros titulares. Ahí es donde Madelón debería reconfigurar el equipo y hasta modificar el sistema táctico.

En ese contexto empiezan a ganar terreno nombres como Lucas Menossi, Augusto Solari, Tomás González o incluso Franco Fragapane, buscando reforzar el mediocampo y cambiar la estructura del equipo.

Por ahora, quien no asoma como opción para arrancar es Diego Armando Díaz, más allá de que aparece como una variante ofensiva en el banco.

Palavecino sigue aparte y Pittón está descartado

Otro de los futbolistas que continúa trabajando diferenciado es Nicolás Palavecino, quien todavía está retrasado en su recuperación debido a una molestia muscular importante. Su presencia también aparece muy comprometida para este compromiso decisivo.

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Mientras tanto, la única baja totalmente confirmada es la de Bruno Pittón, quien sufrió una lesión meniscal en la rodilla izquierda, la misma que había sido intervenida el año pasado tras la rotura de ligamentos cruzados.

Unión, entre la ilusión y la espera

En Santa Fe saben que enfrente estará uno de los mejores equipos del semestre, pero también entienden que este tipo de partidos se juegan con algo más que fútbol.

Por eso, mientras el plantel ultima detalles para viajar a Mendoza, el gran interrogante sigue siendo el mismo: ¿llegarán Tarragona y Estigarribia? La respuesta, por ahora, sigue abierta.