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Cavallo dijo que Caputo es solo un trader y el ministro de Economía lo cruzó fuerte en redes

Domingo Cavallo habló y le salieron a contestar en redes tanto Caputo como Milei. Además el exministro afirmó que el Presidente lo bloqueó en WhatsApp

6 de mayo 2026 · 09:21hs
Cavallo dijo que Caputo es solo un trader y el ministro de Economía lo cruzó fuerte en redes

Cavallo dijo que Caputo es solo un trader y el ministro de Economía lo cruzó fuerte en redes

El exministro de Economía Domingo Felipe Cavallo se refirió en forma despectiva al actual titular de la cartera que lo tuvo de titular en varios períodos del país y Luis Caputo lo cruzó fuerte en las redes sociales. Pero Cavallo también fue duro con Javier Milei, quién, según el exfuncionario, lo bloqueó de WhatsApp.

Domingo Cavallo Javier Milei

“Caputo es un trader, no tiene ninguna teoría”, sentenció Cavallo. Luego aseguró que el actual ministro de Economía “no tiene un esquema o base conceptual con la que razona”.

Domingo Cavallo Caputo trader

La respuesta de Luis Caputo a Domingo Cavallo

“Estimado Mingo, si hay resentimiento, tratá que no se note. Por una situación económica mucho más sencilla de solucionar, terminaste imponiendo un corralito e inventaste el siniestro impuesto al cheque”, escribió Caputo en la red social X.

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“Has hecho un culto de violar la propiedad privada, generando una desconfianza en la gente, que seguimos purgando hoy. Y porque soy respetuoso, prefiero no contar los disparates que me sugeriste los dos primeros meses de mandato. Además de tus errores, por no decir HORRORES de pronósticos. Por último, quédate tranquilo que vamos a seguir arreglando el país. Ojalá logres que te produzca alegría, en lugar de dolor. Saludos”, completó.

Cavallo Domingo Cavallo Luis Caputo Javier Milei WhatsApp
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