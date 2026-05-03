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Adepa insta a reafirmar el reconocimiento y el respeto al trabajo periodístico

En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas hace un llamamiento a los poderes del Estado y a la sociedad en su conjunto.

3 de mayo 2026 · 11:34hs
Adepa insta a reafirmar el reconocimiento y el respeto al trabajo periodístico

Adepa insta a reafirmar el reconocimiento y el respeto al trabajo periodístico

En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) llamó a los poderes del Estado y a la sociedad en su conjunto a reflexionar sobre la importancia de garantizar una atmósfera de reconocimiento y aceptación hacia la labor periodística como condición indispensable para el funcionamiento pleno de la vida democrática.

El ejercicio del periodismo libre, sin trabas ni presiones, constituye uno de los pilares del sistema republicano de gobierno. En las democracias consolidadas, el acceso a la información pública, la posibilidad de indagar, preguntar y difundir hechos de interés público, así como el respeto por el trabajo de los periodistas, forman parte de estándares esenciales para asegurar la transparencia institucional y la rendición de cuentas.

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Adepa subrayó que el reconocimiento del papel de la prensa no debe limitarse a declaraciones formales sino expresarse en conductas concretas por parte de los distintos actores de la sociedad.

Los poderes del Estado

Una especial responsabilidad tienen los representantes de los poderes públicos y, dentro de ellos, las más altas autoridades de la Nación. La descalificación, la agresión verbal o cualquier forma de hostigamiento hacia periodistas y medios no solo afectan a quienes ejercen la profesión sino que empobrecen el debate público y debilitan la calidad democrática.

El respeto por la diversidad de opiniones, la convivencia en el disenso y la aceptación del escrutinio periodístico son valores que deben ser promovidos activamente, especialmente por quienes tienen responsabilidades institucionales.

El acceso a la información y la libertad de expresión no son prerrogativas sectoriales sino derechos fundamentales de la ciudadanía. Su vigencia efectiva requiere de un entorno donde el periodismo pueda desarrollarse con independencia, sin restricciones indebidas ni presiones.

En este Día Mundial de la Libertad de Prensa, Adepa reafirmó su compromiso con la defensa de esos principios y convocó a todos los sectores a fortalecer una cultura democrática basada en el respeto, la pluralidad y la libertad.

Adepa periodístico Libertad prensa Estado
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