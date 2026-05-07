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Javier Milei sin vueltas blindó al jefe de Gabinete: "Ni en pedo se va Adorni"

El Presidente de la Nación se refirió a la suerte del jefe de Gabinete y lo respaldó sin dudarlo, denostando al contratista

7 de mayo 2026 · 08:26hs
Javier Milei sin vueltas blindó al jefe de Gabinete: Ni en pedo se va Adorni

Javier Milei sin vueltas blindó al jefe de Gabinete: "Ni en pedo se va Adorni"

El presidente Javier Milei respaldó públicamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, remarcando que no dejará su cargo y culpó al kirchnerismo por las acusaciones que tiene en su contra. Al ser consultado en una entrevista en la señal de noticias La Nación+ sobre el futuro de Adorni, Milei sentenció: “Ni en pedo se va".

El Presidente defendió al jefe de Gabinete en medio de la investigación judicial por presuntas inconsistencias patrimoniales, confirmó que adelantará la presentación de su declaración jurada y apuntó contra quiénes piden que lo eche: “No voy a ejecutar a una persona honesta”.

"Adorni es una persona honesta"

"O sea, estoy perfectamente tranquilo que Adorni es una persona honesta y es un hombre de bien. Y que, digamos, entiendo la carnicería mediática, los números mal hechos con mala intención...”, completó el Presidente.

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Milei acusó, sin nombrarlo al contratista Tobar, de “ser un militante kirchnerista"

Milei acusó, sin nombrarlo al contratista Tobar, de “ser un militante kirchnerista". Y agregó: "Digamos, fueron a buscar una cascada, digo, que parecía no sé qué cosa y se terminaron encontrando con dos cañitos. La mentira es más que evidente cuando chequean los precios”.

En una extensa entrevista con LN+, Milei confirmó además que Adorni presentará de manera anticipada su declaración jurada y documentación respaldatoria “en cuestión de días”, antes de los plazos previstos oficialmente.

“Manuel ya tiene todas las cosas listas y estaba por presentar los números por adelantado”, afirmó el mandatario al ser consultado por declaraciones de la senadora Patricia Bullrich, quien había reclamado públicamente que el funcionario mostrara sus papeles.

Según explicó Milei, la decisión ya estaba tomada y Bullrich “lo espoleó” para acelerar la presentación. “Tiene todo ya en condiciones de ser presentado. Hay una cuestión vinculada a los tiempos de la Justicia, pero los números están en orden”, insistió.

En otro momento de la entrevista Milei también cruzó a Patricia Bullrich, quien reclamó que Adorni presente su declaración jurada cuanto antes: "Los números están en orden y van a ser presentados, así que, digamos, ni siquiera a nosotros nos genera alguna preocupación al respecto porque tiene todos los números en orden. Así que, digamos, es cuestión de días que tengan los papeles”.

Además, sostuvo que el Gobierno no actuará por “costo político” ni por encuestas: “Yo no gobierno por la imagen. Gobierno para ser el mejor gobierno de la historia argentina”.

Milei incluso cuestionó el rol de los medios y volvió a cargar contra periodistas críticos. “El 95% de los periodistas en Argentina mienten”, aseguró, y defendió su estilo confrontativo: “La gente me eligió así”.

Javier Milei Manuel Adorni kirchnerismo
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