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Manuel Adorni confirmó que irá al Senado el 2 de julio a presentar su informe de gestión 146.º

El peronismo quiere interpelar a Manuel Adorni por haber admitido que ahorró en negro medio millón de dólares y por su crecimiento patrimonial

17 de junio 2026 · 08:07hs
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Manuel Adorni confirmó que irá al Senado el 2 de julio a presentar su informe de gestión 146.º

Manuel Adorni confirmó que irá al Senado el 2 de julio a presentar su informe de gestión 146.º

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, envió una nota al Senado en la cual comunica que irá el 2 de Julio a presentar su informe de gestión, aunque desde el peronismo y algunos bloques dialoguistas quieren realizar una interpelación al funcionario.

En una nota dirigida a la vicepresidenta Victoria Villarruel, Adorni expresó su disposición a concurrir al Senado el próximo 2 de julio para brindar el informe 146.º y cumplir con el artículo 101.º de la Constitución Nacional e "informar acerca de la marcha del Gobierno".

En el informe de gestión Adorni puede no responder ninguna pregunta sobre su patrimonio

Si bien la jefa del bloque de la LLA, Patricia Bullrich, había avanzado en un acuerdo con los bloques dialoguistas para suspender la sesión de este jueves, no hay predisposición de esos espacios políticos de esperar hasta los primeros días de julio.

Además en el informe de gestión, Adorni puede no responder ninguna pregunta sobre su patrimonio y solo referirse a la gestión del Gobierno.

El peronismo presentó un proyecto de resolución para interpelar a Adorni, votar una moción de censura y pidió tratarlo este jueves, pero es posible que eso no suceda porque el oficialismo aspira a suspender la sesión.

La decisión se adoptará mañana en la reunión de Labor Parlamentaria que se realizará a las 18, donde se definirá si finalmente se suspende la sesión como quiere el oficialismo y algunos bloques dialoguistas.

Manuel Adorni Senado interpelación
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