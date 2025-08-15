Uno Santa Fe | El País | Milei

Milei inauguró la campaña con una particular frase: "La Matanza es seis veces más insegura que Rosario"

Con un discurso centrado en la inseguridad, el presidente dio por iniciada la contienda en Buenos Aires. "Kirchnerismo Nunca Más", el controversial slogan

15 de agosto 2025 · 14:08hs
Javier Milei inauguró este jueves la campaña en la provincia de Buenos Aires

Los candidatos de la provincia de Buenos Aires

Este jueves, Javier Milei inauguró la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires con un acto en la ciudad de La Plata. En un acto en el Club Atenas, presentó a los candidatos, se despachó contra el gobernador Axel Kicillof, e incluso hizo una llamativa mención a Rosario: dijo que la criminalidad y tasa de homicidios es mucho menor en la ciudad que en La Matanza, localidad del conurbano bonaerense.

Además de los ocho candidatos de las secciones electorales de la provincia de Buenos Aires, allí presentes también se encontraba el diputado libertario José Luis Espert, el titular del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, aliado de los libertarios, y el legislador Diego Santilli, también amarillo. Los referentes que se subieron al escenario cerraron su discurso con un particular slogan: "Kirchnersimo Nunca Más", misma frase que inmortalizó al libro que recopila los datos arrojados en el informe final de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) durante la última dictadura cívico-militar comprendida entre 1976 y 1983.

"Qué lindo ver tantos leones libres para devorar al kirchnerismo en las urnas", comenzó su discurso el presidente, luego de ingresar por medio de la gente, cantando la canción que más lo identifica: "Panic Show", de La Renga.

Los candidatos de la provincia de Buenos Aires, junto a Javier Milei.

Durante todo su discurso, se refirió de manera despectiva al gobernador Kicillof, y hasta lo tildó de "enano comunista". Además, a lo largo de su exposición, hizo fuerte hincapié en el tema de la inseguridad: "Han convertido a la provincia de Buenos Aires en la vergüenza nacional. La calle es tierra de nadie, y literalmente de tierra porque el asfalto nunca llega", expresó el mandatario sobre este asunto.

Para Milei, La Matanza es más insegura que Rosario

Con el enfoque puesto en la inseguridad, Milei aseguró que en Buenos Aires los delincuentes están "libres", que la provincia está "bañada en sangre" e hizo una llamativa comparación entre los niveles de criminalidad y homicidios en Rosario y en una localidad del conurbano bonaerense.

"Los delincuentes circulan libres por la calle mientras la gente vive enrejada", continuó Milei, y agregó, con una dura crítica al gobernador: "Kicillof y sus secuaces psicopatean a toda la población para que estén agradecidos a ellos. Un delirio propio del tirano de aldea que gobierna la provincia y comunista enano Kicillof".

"Buenos Aires quedó bañada en sangre, convirtiendo el día a día de los bonaerenses en un suplicio de inseguridad y paranoia", siguió el presidente, y aseveró: "Las estadísticas criminales no paran de crecer, con La Matanza teniendo la tasa de homicidios más alta del país, casi seis veces más alta que la de Rosario".

"El kirchnerismo es peor que el narcotraficante", expresó Javier Milei, a modo de cierre de su discurso.

