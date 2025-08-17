Mirá el posteo especial de Unión por el Día de las Infancias

El tercer domingo de agosto en Argentina se celebra el Día de las Infancias y Unión aprovechó para dejar un posteo especial en sus redes. Entrá y fijate

El tercer domingo de agosto en Argentina se celebra el Día de las Infancias, algo que Unión no dejó pasar. Anteriormente conocido como Día del Niño.

Esta fecha conmemora el reconocimiento y comprensión de las diversas formas de vivir la niñez en todo el mundo.

En nuestro país, hasta el año 2020, este día se conocía como Día del Niño. Pero, a partir de ese año, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), propuso cambiarlo a Día de las Infancias o Día de la Niñez.

La SENAF impulsó esta modificación con el propósito de dar cuenta de las distintas formas de vivir la niñez y celebrarla en su diversidad. La nueva y correcta denominación insta a abandonar la noción androcéntrica de “niño” como sujeto universal y homogéneo.

Más allá de todo lo expuesto, lo que si fue un lindo mimo, es el posteo que dejó Unión para sus niños y niñas que desde la cuna aprendieron a amar esos colores.