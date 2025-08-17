Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón entre bajas, lesiones y dudas: se viene otro partido clave ante Chacarita

Tras la cuarta derrota al hilo, Colón le apunta a Chacarita, con una baja obligada y varios lesionaados. ¿Vuelven Pulga Rodríguez y Christian Bernardi?

Ovación

Por Ovación

17 de agosto 2025 · 09:40hs
Colón entre bajas, lesiones y dudas: se viene otro partido clave ante Chacarita

Prensa Colón

El próximo sábado, desde las 17.05, Colón recibirá a Chacarita Juniors en el Brigadier López por la fecha 27 de la Zona B de la Primera Nacional, en un contexto donde todo parece teñido de incertidumbre: el equipo arrastra cuatro derrotas consecutivas, el entrenador Martín Minella camina por la cornisa y las bajas siguen complicando la planificación.

Más problemas para un plantel golpeado

A la delicada situación futbolística se suma la suspensión de Zahir Yunis, que llegó a la quinta amarilla y no podrá estar ante el Funebrero. Una baja que se suma a la larga lista de jugadores que transitan lesiones.

LEER MÁS: La insólita racha negativa de Colón enfrentando a San Telmo

En la enfermería sabalera—un espacio que no deja de sumar nombres— aparecen Luis Miguel Rodríguez, Christian Bernardi, Cristian García, Nicolás Thaller y Lautaro Gaitán. Entre todos ellos, las mayores esperanzas de recuperación están puestas en el Pulga y en Bernardi, quienes podrían reaparecer y darle al equipo la cuota de jerarquía que hoy necesita desesperadamente.

Minella, bajo la lupa

El DT no encuentra respuestas: cambió sistemas, probó variantes, pero Colón sigue sin reaccionar. La caída en la Isla Maciel lo dejó expuesto y su continuidad no está asegurada. a gran incógnita es si la dirigencia le dará un partido más o si se avecina un nuevo cambio en el banco.

LEER MÁS: Minella en la cuerda floja: Colón se hunde y crece la incertidumbre

Con el Reducido ya lejano, Colón tiene la mirada puesta en la lucha por sostener la categoría. Cada punto vale oro y el duelo frente a Chacarita aparece como una final anticipada, en la que la necesidad de ganar supera cualquier otra consideración.

El sábado se sabrá si el Sabalero puede levantar cabeza o si la crisis se profundiza aún más para el tramo decisivo y final de una temporada para el olvido en la Primera Nacional.

