El próximo sábado, desde las 17.05, Colón recibirá a Chacarita Juniors en el Brigadier López por la fecha 27 de la Zona B de la Primera Nacional, en un contexto donde todo parece teñido de incertidumbre: el equipo arrastra cuatro derrotas consecutivas, el entrenador Martín Minella camina por la cornisa y las bajas siguen complicando la planificación.
Colón entre bajas, lesiones y dudas: se viene otro partido clave ante Chacarita
Tras la cuarta derrota al hilo, Colón le apunta a Chacarita, con una baja obligada y varios lesionaados. ¿Vuelven Pulga Rodríguez y Christian Bernardi?
Por Ovación
Más problemas para un plantel golpeado
A la delicada situación futbolística se suma la suspensión de Zahir Yunis, que llegó a la quinta amarilla y no podrá estar ante el Funebrero. Una baja que se suma a la larga lista de jugadores que transitan lesiones.
En la enfermería sabalera—un espacio que no deja de sumar nombres— aparecen Luis Miguel Rodríguez, Christian Bernardi, Cristian García, Nicolás Thaller y Lautaro Gaitán. Entre todos ellos, las mayores esperanzas de recuperación están puestas en el Pulga y en Bernardi, quienes podrían reaparecer y darle al equipo la cuota de jerarquía que hoy necesita desesperadamente.
Minella, bajo la lupa
El DT no encuentra respuestas: cambió sistemas, probó variantes, pero Colón sigue sin reaccionar. La caída en la Isla Maciel lo dejó expuesto y su continuidad no está asegurada. a gran incógnita es si la dirigencia le dará un partido más o si se avecina un nuevo cambio en el banco.
Con el Reducido ya lejano, Colón tiene la mirada puesta en la lucha por sostener la categoría. Cada punto vale oro y el duelo frente a Chacarita aparece como una final anticipada, en la que la necesidad de ganar supera cualquier otra consideración.
El sábado se sabrá si el Sabalero puede levantar cabeza o si la crisis se profundiza aún más para el tramo decisivo y final de una temporada para el olvido en la Primera Nacional.