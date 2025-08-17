Así como en años anteriores la sangría fue importante, la temporada 2025/26 de la Liga Nacional, a iniciarse el 24 de septiembre, contará con muchos jugadores que resolvieron volver al país.
Se viene un temporada plagada de regresos en la Liga Nacional
Muchos jugadores de diferentes edades decidieron pegar la vuelta para jugar la Liga Nacional de Básquet. Uno de ellos, Franco Balbi, lo hará con Unión
Por Ovación
Y hay de distintas edades, que en cierta medida, pudieron tener un recorrido en otras ligas del continente, como también en Europa.
LEER MÁS: Torneo Oficial Prefederal: así se jugará la 5ª fecha del certamen
Todos los jugadores que volvieron a la Liga Nacional
1-Ferreyra, Santiago: de Paulistano (Brasil) a Atenas
2-Balbi, Franco (Flamengo) a Unión (SF)
3-Solanas, Matías (Unifacisa) a Quimsa
4-Orresta, Sebastián (Fortaleza) a Quimsa
5-Elsener, Alexis (Halcones de Xalapa) a La Unión (F)
6-Cáffaro, Agustín (Latina Basket) a Independiente (O)
7-Berra, Lautaro (Basket Jesi Academy, Italia) a San Martín (C)
8-Bressan, Gonzalo (Alicante) a Olímpico
9-Valinotti, Joaquín (Mineros, México) a Racing (Chivilcoy)
10-Hierriezuelo, Juan (Ponferrada, España) a Oberá TC
11-Chiarini, Mateo (Montecatini, Italia) a Regatas Corrientes
12-Cavallero, Tomás (Faenza) a Quimsa
13-Faggiano, Lucas (El Calor, Cancún) a Boca Juniors
14-Cerminato, Leandro (Biguá, Uruguay) a San Lorenzo
15-Cáffaro, Francisco (Girona) a Boca Juniors