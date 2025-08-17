Uno Santa Fe | Ovación | Liga Nacional

Se viene un temporada plagada de regresos en la Liga Nacional

Muchos jugadores de diferentes edades decidieron pegar la vuelta para jugar la Liga Nacional de Básquet. Uno de ellos, Franco Balbi, lo hará con Unión

17 de agosto 2025 · 14:53hs
Franco Balbi

Franco Balbi, uno de los tantos regresos a la Liga Nacional de Básquet, vestirá la camiseta de Unión.

Así como en años anteriores la sangría fue importante, la temporada 2025/26 de la Liga Nacional, a iniciarse el 24 de septiembre, contará con muchos jugadores que resolvieron volver al país.

Y hay de distintas edades, que en cierta medida, pudieron tener un recorrido en otras ligas del continente, como también en Europa.

Todos los jugadores que volvieron a la Liga Nacional

1-Ferreyra, Santiago: de Paulistano (Brasil) a Atenas

2-Balbi, Franco (Flamengo) a Unión (SF)

3-Solanas, Matías (Unifacisa) a Quimsa

4-Orresta, Sebastián (Fortaleza) a Quimsa

5-Elsener, Alexis (Halcones de Xalapa) a La Unión (F)

6-Cáffaro, Agustín (Latina Basket) a Independiente (O)

7-Berra, Lautaro (Basket Jesi Academy, Italia) a San Martín (C)

8-Bressan, Gonzalo (Alicante) a Olímpico

9-Valinotti, Joaquín (Mineros, México) a Racing (Chivilcoy)

10-Hierriezuelo, Juan (Ponferrada, España) a Oberá TC

11-Chiarini, Mateo (Montecatini, Italia) a Regatas Corrientes

12-Cavallero, Tomás (Faenza) a Quimsa

13-Faggiano, Lucas (El Calor, Cancún) a Boca Juniors

14-Cerminato, Leandro (Biguá, Uruguay) a San Lorenzo

15-Cáffaro, Francisco (Girona) a Boca Juniors

