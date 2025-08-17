Uno Santa Fe | Ovación | Las Panteritas

Las Panteritas se quedaron con el séptimo lugar en el Mundial U21

Las Panteritas consiguieron un contundente triunfo frente a Turquía en sets corridos y se adjudicaron la séptima ubicación en el Mundial de Indonesia.

17 de agosto 2025 · 11:19hs
7° puesto para Las Panteritas en el Mundial U21.

Las Panteritas se quedaron con el 7° puesto en el Mundial U21 tras un contundente triunfo por 3-0 a Turquía, con parciales de 25-21, 25-18 y 25-21. Milena Margaria fue la máxima anotadora nacional con 12 puntos.

En esta última presentación, se vió a un equipo argentino agresivo y ordenado a lo largo de todo el partido. Buenas acciones de ataque, bloqueo y saque, y un constante juego en equipo, Las Panteritas cerraron el torneo con una sonrisa.

Después de 24 años, Argentina volvió a estar en cuartos de final en un Mundial U21: la última vez había sido en el 2001 en República Checa. Además, es la primera vez que superan la fase de grupo de manera invicta.

A lo largo de la competencia, Las Panteritas lograron cosechar un total de 7 victorias en 9 partidos. Triunfaron frente a Canadá, Puerto Rico, Serbia, Vietnam, Indonesia, República Checa y Turquía.

Argentina: Margaria (12), Cabrera (3), Bednarek (6), Aguilar (2), Garibaldi (10), Chiappero (2), De la Fuente (L). Ingresaron: Martinez Casas (7), Detzel (2), Franco (8), Routaboul (3), Studer (3).

El camino de Las Panteritas en el Mundial

Argentina, que hizo una fase regular impecable, se impuso por el séptimo lugar frente a Turquía que perdió con Polonia por 3 a 2. En los cruces por el 5° al 8° lugar había sido derrotado por China 3 a 1, con parciales de 25-12, 22-25, 25-21 y 25-22. La máxima anotadora del equipo nacional fue Martina Bednarek con 18 puntos.

Las Panteritas hicieron un torneo brillante y perfecto ya que ganaron todos los partidos de la fase de grupos al vencer a Canadá 3-0, a Puerto Rico 3-0, a Serbia 3-1, a Vietnam 3-1, al local Indonesia 3-0 y a República Checa 3-0. En cuartos de final cayó frente a Brasil por 3 a 0 con parciales de 18-25, 19-25, 14-25.

Las Panteritas Mundial Turquía
