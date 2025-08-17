Uno Santa Fe | Ovación | Los Pumitas

Los Pumitas Seven clasificaron invictos en Asunción del Paraguay

Los Pumitas Seven clasificó a varones y mujeres para las semifinales al ganar los tres partidos de la Juegos Panamericanos Junior en Asunción.

17 de agosto 2025 · 09:54hs
Los Pumitas

Los Pumitas, invictos y a semifinales en los Juegos Panamericanos de Asunción.

El seleccionado masculino de rugby seven avanzó a las semifinales al ganar los tres partidos de la fase clasificatoria, y el femenino, que ganó dos partidos, pero perdió uno, también entró a las semifinales de los II Juegos Panamericanos Junior, en el torneo de este deporte que comenzó hoy en el predio del Comité Olímpico Paraguayo.

Los varones, por el Grupo A, triunfaron en los tres partidos: a Bermudas por 51 a 7; a Trinidad y Tobago, por 56 a 0 y a Paraguay, por 28-5. Mañana, en semifinales, enfrentará a Chile, a partir de las 12:30.

El equipo femenino, también por el Grupo A, arrancó ganándole a Colombia por 14 a 7 y a Jamaica por 62 a 0, pero en su tercera presentación cayó ante Canadá por 22 a 12. De todos modos, jugará mañana una de las semifinales, desde las 12:05, ante Estados Unidos.

Los Pumitas invictos en Asunción del Paraguay

Argentina completó la primera fase con 3 victorias, 135 puntos a favor y sólo 5 en contra. Ahora irá en busca de las medallas en los II Juegos Panamericanos Asunción 2025. El equipo conducido por Augusto Gómez Alustiza se adjudicó el Grupo A con 3 victorias:

-51-7 a Bermudas (tries de Jerónimo Sorondo x2, Sebastián Dubuc, Juan Ignacio Carreras, Danilo Ghisolfi y Juan Patricio Batac).

-56-0 a Trinidad y Tobago (tries de Agustín García Herdt x2, Sebastián Dubuc x2, Danilo Ghisolfi, Juan Patricio Batac, Juan Ignacio Carreras y Jerónimo Sorondo).

-28-05 a Paraguay (tries de Mateo Fossati x2, Juan Batac y Sebastián Dubuc).

El plantel de #LosPumitas está conformado por: Juan Patricio Batac, Juan Ignacio Carreras, Matías Cordero, Luca Corleto, Gino Dicapua de Duendes de Rosario, Sebastián Dubuc, Agustín García Herdt, Danilo Ghisolfi, Mateo Fossati, Valentín Maldonado Castro, Valentino Rebuffi y Jerónimo Sorondo.

El equipo conducido por Nahuel García derrotó 14-7 a Colombia (tries de Francesca Iacaruso y Zaira González) y 62-0 a Jamaica (tries de Magalí Gervasio x2, Candela Pedalino, Francesca Iacaruso, Ruth Velázquez, Agustina Ibáñez, Melina Mercado, Melina López, Mariel Velay y Milagros Echaves). En el cierre de la 1ra fase, cayeron 22-12 ante Canadá (tries de Magalí Gervasio y Zaira González).

Las Yaguaretés.jpg
Las Yaguaretés, con dos triunfos y una derrota, lucharán por las medallas en los Juegos en Paraguay.

Las Yaguaretés, con dos triunfos y una derrota, lucharán por las medallas en los Juegos en Paraguay.

El plantel de Las Yaguaretés está conformado por: Francesca Iacaruso, Ruth Velázquez López, Melina Mercado, Mariel Velay Fossat, Milagros Itatí Echaves, Zaira González, Melina López, Agustina Ibáñez, Candela Juan, Brisa Guzmán, Magalí Gervasio y Candela Pedalino.

Los Pumitas Seven Asunción
