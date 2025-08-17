Unión le ganó el clásico a Colón y se coronó campeón del Narela Gómez

Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Unión, que llegó igualado a la última fecha con Colón, le ganó 3-1 en La Tatenguita y se quedó con el Apertura Narela Gómez del fútbol femenino de la LSF.

17 de agosto 2025 · 13:01hs
Prensa Unión

Este sábado se terminó el campeonato del fútbol femenino liguista, fecha en la que Unión derrotó a Colón en lo que fue una final en la última fecha y se consagró campeón del Apertura Narela Gómez.

Ambar Grandoli, Valentina López y Rosario Romero anotaron para Unión, mientras que Lourdes Largeaud descontó para el Sabalero, en un cotejo que tuvo como escenario a La Tatenguita.

"Desde la Liga Santafesina felicitamos a la institución rojiblanca por esta obtención y expresamos nuestras salutaciones a todas las personas que fueron parte de este título", se destacó en la web oficial de la Liga Santafesina.

TORNEO APERTURA NARELA GÓMEZ

PRIMERA A Y B

Fecha 17

Sábado 16 de agosto

Juventud Unida 0 – Veteranos 1 (Evelyn Rosales)

Unión 3 (Ambar Grandoli, Valentina López y Rosario Romero) – Colón 1 (Lourdes Largeaud)

Deportivo Agua 2 (Elizabet Moreyra x2) – Los Piratitas 1 (Andrea Cabrera)

Las Flores II 0 – El Cadi 1 (Nely Flores)

Fénix 1 (Natalia Pérez) – Coliseo 5 (Cecilia Ojeda x2, Lisbeth López x2 y Lucrecia Ojeda)

Nacional 6 (Dalma Valdez x3, Jenifer Farías, Yamila Saucedo y Abigaíl Rodríguez) – Floresta 1 (Adriana Almarante)

Náutico El Quillá 3 (Camila Scurato, Yanina Hofstetter y Antonella Garzón) – Los Cholitos 0 Partido suspendido

La Salle Jobson 2 (Gisela Hernández x2) – Vecinal Gálvez 3 (Martina Quiroz y Wanda Correa x2)

Peñarol libre

