Unión le ganó el clásico a Colón y se coronó campeón del Narela Gómez

Este sábado se terminó el campeonato del fútbol femenino liguista, fecha en la que Unión derrotó a Colón en lo que fue una final en la última fecha y se consagró campeón del Apertura Narela Gómez.
Unión, que llegó igualado a la última fecha con Colón, le ganó 3-1 en La Tatenguita y se quedó con el Apertura Narela Gómez del fútbol femenino de la LSF.
Por Ovación
Ambar Grandoli, Valentina López y Rosario Romero anotaron para Unión, mientras que Lourdes Largeaud descontó para el Sabalero, en un cotejo que tuvo como escenario a La Tatenguita.
"Desde la Liga Santafesina felicitamos a la institución rojiblanca por esta obtención y expresamos nuestras salutaciones a todas las personas que fueron parte de este título", se destacó en la web oficial de la Liga Santafesina.
TORNEO APERTURA NARELA GÓMEZ
PRIMERA A Y B
Fecha 17
Sábado 16 de agosto
Juventud Unida 0 – Veteranos 1 (Evelyn Rosales)
Unión 3 (Ambar Grandoli, Valentina López y Rosario Romero) – Colón 1 (Lourdes Largeaud)
Deportivo Agua 2 (Elizabet Moreyra x2) – Los Piratitas 1 (Andrea Cabrera)
Las Flores II 0 – El Cadi 1 (Nely Flores)
Fénix 1 (Natalia Pérez) – Coliseo 5 (Cecilia Ojeda x2, Lisbeth López x2 y Lucrecia Ojeda)
Nacional 6 (Dalma Valdez x3, Jenifer Farías, Yamila Saucedo y Abigaíl Rodríguez) – Floresta 1 (Adriana Almarante)
Náutico El Quillá 3 (Camila Scurato, Yanina Hofstetter y Antonella Garzón) – Los Cholitos 0 Partido suspendido
La Salle Jobson 2 (Gisela Hernández x2) – Vecinal Gálvez 3 (Martina Quiroz y Wanda Correa x2)
Peñarol libre