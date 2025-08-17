Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón llega al final con un acotado margen por lo conseguido con Pereyra

La pobre campaña de Colón se sostiene, en la brecha contra Talleres (RE) y Defensores Unidos, por los puntos sumados con Pereyra en el inicio del certamen

Ovación

Por Ovación

17 de agosto 2025 · 15:25hs
Colón llega al final con un acotado margen por lo conseguido con Pereyra

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón llegó a la recta final de la temporada 2025 en Primera Nacional, sin ideas, sin fútbol, con un horizonte muy oscuro y el fantasma del descenso que empieza a emerger.

Claro que los 21 puntos en el camino que tiene, son tan importantes como para buscar la cosecha que le permita conservar su lugar y no caer a la B Metropolitana.

Una vez más, una sucesión de errores compartidos y decisiones desacertadas deja a los rojinegros al borde del colapso.

LEER MÁS: Zona B: lo que le queda a Colón y sus rivales en la lucha por mantener la categoría

Una campaña que se sostiene por Ariel Pereyra

Mucho se hablaba de la llegada de un nobel Ariel Pereyra al fútbol argentino, en su primera experiencia como entrenador principal.

Andrés Yllana 3.jpg

Y con la soga al cuello como está actualmente el conjunto rojinegro, el Sabalero con Pata sumó 14 de los 27 puntos que este plantel añadió en 27 jornadas.

LEER MÁS: Colón entre bajas, lesiones y dudas: se viene otro partido clave ante Chacarita

El rendimiento de cada entrenador

Con Pereyra hasta la Fecha 11, Colón sacó 14 unidades sobre 33 en juego (42.42%). Después llegó Andrés Yllana, que apenas sumó 7 sobre 27 en disputa (25,92%).

Martín Minella

El estratega actual, Martín Minella, obtuvo 6 unidades sobre 21 en disputa (28,57%). Indudablemente si en esta recta final el equipo santafesino tiene un poco de margen sobre Talleres (RE) y Defensores Unidos, el diario del lunes dice que es porque lo que pudo alcanzar con el inexperto Pereyra.

Colón Pereyra Minella
Noticias relacionadas
zona b: lo que le queda a colon y sus rivales en la lucha por mantener la categoria

Zona B: lo que le queda a Colón y sus rivales en la lucha por mantener la categoría

colon entre bajas, lesiones y dudas: se viene otro partido clave ante chacarita

Colón entre bajas, lesiones y dudas: se viene otro partido clave ante Chacarita

minella en la cuerda floja: colon se hunde y crece la incertidumbre

Minella en la cuerda floja: Colón se hunde y crece la incertidumbre

San Telmo le ganó a Colón los cuatro partidos que jugaron entre 2024 y 2025.

La insólita racha negativa de Colón enfrentando a San Telmo

Lo último

VIDEO: los jugadores de Unión visitaron el Hospital de Niños

VIDEO: los jugadores de Unión visitaron el Hospital de Niños

Lago: Siento una vergüenza enorme por la situación del club

Lago: "Siento una vergüenza enorme por la situación del club"

Lanús se lo dio vuelta a Gimnasia en el Bosque y está arriba en la zona B

Lanús se lo dio vuelta a Gimnasia en el Bosque y está arriba en la zona B

Último Momento
VIDEO: los jugadores de Unión visitaron el Hospital de Niños

VIDEO: los jugadores de Unión visitaron el Hospital de Niños

Lago: Siento una vergüenza enorme por la situación del club

Lago: "Siento una vergüenza enorme por la situación del club"

Lanús se lo dio vuelta a Gimnasia en el Bosque y está arriba en la zona B

Lanús se lo dio vuelta a Gimnasia en el Bosque y está arriba en la zona B

Tragedia en el sur provincial: murieron cuatro operarios en una obra en construcción

Tragedia en el sur provincial: murieron cuatro operarios en una obra en construcción

Baja interanual en las ventas por el Día del Niño: comercios advirtieron que el impacto fue limitado

Baja interanual en las ventas por el Día del Niño: comercios advirtieron que el impacto fue "limitado"

Ovación
Lago: Siento una vergüenza enorme por la situación del club

Lago: "Siento una vergüenza enorme por la situación del club"

Unión le ganó el clásico a Colón y se coronó campeón del Narela Gómez

Unión le ganó el clásico a Colón y se coronó campeón del Narela Gómez

Las Panteritas se quedaron con el séptimo lugar en el Mundial U21

Las Panteritas se quedaron con el séptimo lugar en el Mundial U21

VIDEO: los jugadores de Unión visitaron el Hospital de Niños

VIDEO: los jugadores de Unión visitaron el Hospital de Niños

Se disputó el cuarto capítulo del Torneo Oficial de damas

Se disputó el cuarto capítulo del Torneo Oficial de damas

Policiales
Cayó toda la banda acusada de robar ganado en Vera: el hijo del puestero, un policía y dos mujeres cómplices

Cayó toda la banda acusada de robar ganado en Vera: el hijo del puestero, un policía y dos mujeres cómplices

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"