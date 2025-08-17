Colón llega al final con un acotado margen por lo conseguido con Pereyra

La pobre campaña de Colón se sostiene, en la brecha contra Talleres (RE) y Defensores Unidos, por los puntos sumados con Pereyra en el inicio del certamen

Colón llegó a la recta final de la temporada 2025 en Primera Nacional, sin ideas, sin fútbol, con un horizonte muy oscuro y el fantasma del descenso que empieza a emerger.

Claro que los 21 puntos en el camino que tiene, son tan importantes como para buscar la cosecha que le permita conservar su lugar y no caer a la B Metropolitana.

Una vez más, una sucesión de errores compartidos y decisiones desacertadas deja a los rojinegros al borde del colapso.

Una campaña que se sostiene por Ariel Pereyra

Mucho se hablaba de la llegada de un nobel Ariel Pereyra al fútbol argentino, en su primera experiencia como entrenador principal.

Y con la soga al cuello como está actualmente el conjunto rojinegro, el Sabalero con Pata sumó 14 de los 27 puntos que este plantel añadió en 27 jornadas.

El rendimiento de cada entrenador

Con Pereyra hasta la Fecha 11, Colón sacó 14 unidades sobre 33 en juego (42.42%). Después llegó Andrés Yllana, que apenas sumó 7 sobre 27 en disputa (25,92%).

Martín Minella

El estratega actual, Martín Minella, obtuvo 6 unidades sobre 21 en disputa (28,57%). Indudablemente si en esta recta final el equipo santafesino tiene un poco de margen sobre Talleres (RE) y Defensores Unidos, el diario del lunes dice que es porque lo que pudo alcanzar con el inexperto Pereyra.