Se disputó el cuarto capítulo del Torneo Oficial de damas

En la Zona Campeonato del competencia organizada por la ASH, Santa Fe Rugby derrotó en los shoot-outs a El Quillá, mientras que Banco superó a CRAI y es puntero del certamen.

Santa Fe Rugby sumó ante El Quillá la tercera victoria consecutiva en el Oficial de damas.

Tal como estaba previsto, se disputó la cuarta fecha de la Zona Campeonato del Torneo Oficial de damas que organiza la Asociación Santafesina de Hockey. En uno de los duelos más atractivos, Santa Fe Rugby le ganó en los penales australianos a El Quillá, mientras que Banco Provincial se despachó ante CRAI y se mantiene como puntero del certamen. Además, se registraron las victorias de La Salle Jobson y Universitario de Santa Fe.

En el estadio Sergio Antoniazzi, en el parque Belgrano de nuestra capital, Banco Provincial se impuso a CRAI por 3 a 0 y se mantiene al frente del certamen. Es importante señalar que las Gitanas tienen pendiente de disputar dos cotejos, uno frente a El Quillá por la segunda fecha, y el otro ante Argentino de San Carlos por el tercer capítulo.

En uno de los duelos más atractivos de la fecha, también disputado junto al lago del Parque del Sur, Santa Fe Rugby se quedó con la victoria al doblegar en los shootouts a Náutico El Quillá por 2 a 1, tras igualado 2 a 2 en el período regular. Los goles para las dueñas de casa los habían concretado Amparo Giorsino y Julia Ponzo, mientras que para las de Sauce Viejo, los hizo a ambos, Amparo Mayoraz.

Por su parte, en el predio de la ASH, en un encuentro parejo e intenso, Universitario de Santa Fe logró imponerse en los penales australianos a Alma Juniors de Esperanza por 4 a 3 tras haber igualado 1 a 1 en el período reglamentario. En el mismo escenario se produjo la gran victoria de La Salle Jobson sobre Argentino de San Carlos por 4 a 1. Los goles para las conducidas por Tato Alberto fueron concretados por la rafaelina Josefina Salamano en dos oportunidades, Juliana Bravo y Florencia Alurralde, mientras que Cecilia Rodríguez había igualado transitoriamente para las sancarlinas.

Argentino de San Carlos: Karen Weggener, Victoria Rodríguez, Milagros Moreti, María Luz Storani, Florencia Zagayny, Jorgelina Leturia, Micaela Zarate, Cecilia Zenter, Cecilia Rodríguez, Camila Prone y Marina Ferrero. Luego ingresaron: Mariana Soria, Valentina Regis, Lorena Kloster, Yammile Sturba y Victoria Ferrero. Entrenador: Mariano Otero.

La Salle Jobson: Mariela Rosales, Mora Bramonte, Agustina Valentinuzzi, Angeles Cabello, Juliana Bravo, Lucía Beltramino, Rocío Carlen, María Carlen, Florencia Alurralde, Camila Fabbro y Josefina Salamano. Luego ingresaron: Milagros Olivera, Elena Borlle, Catalina Poccia y Doyharzabal. Entrenador: Miguel Tato Alberto.

Goles: Josefina Salamano (LS), Cecilia Rodríguez (ASC), Josefina Salamano (LS), Juliana Bravo (LS) y Florencia Alurralde (LS).

Síntesis:

El Quillá 1 (2)- Santa Fe Rugby 2 (2)

El Quillá: Olivia Santoro; Lola Busilacchio, Malena Bertone, Valentina Colman, Agustina Fernández, Florencia Juri, Julia Ponzo, Fiorella Primón, Martina Romanatti, Virginia Suárez y Martina Borgo. Luego ingresaron: Delfina Prazénica, Sol Alarcón, Eliana Sánchez, Luisina Romanatti, Sofía Carnielli, Victoria Pereyra y Amparo Giorsino. DT: Juan Franisco David.

Santa Fe Rugby: Pilar Hernandorena, Pilar Benavídez, Delfina Colli, Paz Meynardy, Sofía Garofalo, Florencia Gorla (capitán), Amparo Mayoraz, Florencia Poletti, Lucila Patrizi y Emilia Vidoz. Luego ingresaron: Josefina Lauxman, Renata Mochiutti, Delfina López, Pamela Kuxhaus y Agustina García Adise. DT: Nicolás Sequeira.

Goles: 32´ Amparo Mayoraz (SFRC), 50´ Amparo Giorsino (Q), 56´ Amparo Mayoraz (SFRC), 59´ Julia Ponzo (Q). Penales: Quillá 1- SFRC 2

Tarjetas verdes: Agustina Fernández y Florencia Juri (Q); Agustina García Adise, Florencia Poletti y Pamela Kuxhaus (SFRC).

Tarjeta amarilla: Agustina García Adise.

- Torneo Oficial de damas

- Resultados Zona Campeonato

Argentino de San Carlos 1- La Salle Jobson 4

El Quillá 2- Santa Fe Rugby 2

Universitario 1- Alma Juniors 1

CRAI 0- Banco Provincial 3

Banco Provincial.jpg Banco Provincial derrotó con claridad a CRAI y es el puntero de la competencia local de hockey.

-Posiciones: Banco Provincial 12, Santa Fe Rugby 11, La Salle Jobson 6, Náutico El Quillá 5, Alma Juniors de Esperanza 4, CRAI 3, Universitario 2 y Argentino de San Carlos 0.

- Próxima fecha: Alma Juniors con El Quillá (ASH), Banco Provincial con Argentino de San Carlos (Quillá), Santa Fe Rugby con CRAI (ASH) y La Salle Jobson con Universitario (ASH).

-Zona Ascenso:

-Próxima fecha (23/8, la cuarta): Alma Juniors Blanco con Unión de Santa Fe, CRAR con Santa Fe Rugby Azul, Colón de San Justo con Atlético Franck y El Quillá Amarillo con Colón.

-Posiciones: Santa Fe Rugby Azul 6; El Quillá Amarillo, Colón de Santa Fe y Colón de San Justo 4; Atlético Franck y CRAI Blanco 3; CRAR de Rafaela 1, Unión de Santa Fe y Alma Juniors de Esperanza Blanco 0.