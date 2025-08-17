El uruguayo Maizon Rodríguez tuvo su estreno con la camiseta de Unión, cumpliendo con creces y devolviendo la confianza a un Leonardo Madelón que decidió incluirlo por Ludueña.
Auspicioso debut de Maizon Rodríguez con la camiseta de Unión
El uruguayo Maizon Rodríguez tuvo su estreno oficial con Unión en la goleada ante Instituto. Respondió a la confianza del DT y promete ganarse un lugar
Por Ovación
En los 93 minutos disputados, despejó 8 veces el balón, tocó la número cinco en 41 ocasiones, con19/22 pases precisos (86%).
De esa cantidad total, 12 pases los dio en campo propio y 7 en territorio ajeno. Asimismo, 6 veces entregó el balón al último tercio. El único duelo terrestre que libró lo ganó, en tanto perdió las dos veces de manera aérea.
Perdió 5 veces la pelota, ejecutó un tiro y falló una ocasión de gol que se le presentó. Auspicioso estreno de un jugador que fue a buscar el Tate, a sabiendas que podía suceder lo que pasó, la partida de Franco Pardo a Racing.
Los términos del acuerdo con el Tate
Cuando la entidad rojiblanca confirmó su fichaje (también lo sondeó Talleres), confirmó que adquirió el 50% de los derechos económicos y el uruguayo firmó contrato hasta diciembre de 2028.
Rodríguez fue de menor a mayor con Juventud de Las Piedras, elenco con el que ascendió a la elite del fútbol uruguayo. El zaguero viene de marcar 3 goles en 20 partidos, en un equipo que salió tercero en el Torneo Apertura, a solo dos puntos del campeón, Liverpool.