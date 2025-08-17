Auspicioso debut de Maizon Rodríguez con la camiseta de Unión

El uruguayo Maizon Rodríguez tuvo su estreno oficial con Unión en la goleada ante Instituto. Respondió a la confianza del DT y promete ganarse un lugar

El uruguayo Maizon Rodríguez tuvo su estreno con la camiseta de Unión , cumpliendo con creces y devolviendo la confianza a un Leonardo Madelón que decidió incluirlo por Ludueña.

De esa cantidad total, 12 pases los dio en campo propio y 7 en territorio ajeno. Asimismo, 6 veces entregó el balón al último tercio. El único duelo terrestre que libró lo ganó, en tanto perdió las dos veces de manera aérea.

Perdió 5 veces la pelota, ejecutó un tiro y falló una ocasión de gol que se le presentó. Auspicioso estreno de un jugador que fue a buscar el Tate, a sabiendas que podía suceder lo que pasó, la partida de Franco Pardo a Racing.

Los términos del acuerdo con el Tate

Cuando la entidad rojiblanca confirmó su fichaje (también lo sondeó Talleres), confirmó que adquirió el 50% de los derechos económicos y el uruguayo firmó contrato hasta diciembre de 2028.

Rodríguez fue de menor a mayor con Juventud de Las Piedras, elenco con el que ascendió a la elite del fútbol uruguayo. El zaguero viene de marcar 3 goles en 20 partidos, en un equipo que salió tercero en el Torneo Apertura, a solo dos puntos del campeón, Liverpool.