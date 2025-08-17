Pasacalles amenazantes para Boca en la previa del duelo ante Independiente Rivadavia

En la puerta del hotel donde Boca aguarda en Mendoza el partido ante Independiente Rivadavia aparecieron pasacalles expresando el malestar contra el plantel

Luego de una cálida recepción de este sábado al plantel de Boca Juniors en Mendoza, que juega este domingo a las 20.30 con Independiente Rivadavia por la 5ª fecha del Torneo Clausura, por la noche sus hinchas mostraron otra cara: aparecieron carteles sobre la calle Primitivo de la Reta, donde está el hotel en que se aloja el Xeneize.

El plantel de Boca se alojó en el céntrico hotel Sheraton, y esta madrugada aparecieron pasacalles amenazantes cerca de la entrada del establecimiento, en pleno centro mendocino, previo al duelo que jugarán en el Estadio Malvinas Argentinas.

La bronca en Boca llegó a Mendoza por el partido contra Independiente Rivadavia

Con el Boca de Juan Román Riquelme atravesando el momento más crítico del club en los últimos años, aparecieron pasacalles amenazantes contra el plantel, en la noche mendocina.

Los mismos mostraron las leyendas: "La camiseta de Boca se tiene que transpirar" y "Están en Boca, respeten la camiseta y a su gente", a la vista del plantel que llegó a la ciudad este sábado bajo un gran dispositivo de seguridad.

El inconformismo con el Boca del presidente Juan Román Riquelme trasciende la Ciudad y la provincia de Buenas Aires. Acumulando 12 partidos sin ganar y a la deriva desde lo dirigencial, aparecieron dos pasacalles críticos contra la institución en Mendoza.

"Respeten la camiseta", el pedido del hincha de Boca

En letras mayúsculas grandes, y con los colores Azul y Oro, los carteles demuestran enojo con la manera de afrontar los partidos por el plantel de Primera División del club de la ribera, a los que les piden que "respeten la camiseta y a su gente" y que transpiren la camiseta, lo que condiciona a los jugadores que deberán jugar con el Independiente Rivadavia de Alfredo Berti.

Pero el enojo no viene sólo, sino que es fruto de un pésimo momento institucional y deportivo del club del barrio de La Boca.

Con dos años consecutivos en los que ni siquiera participó de la fase de grupos de la Copa Libertadores, en riesgo de tampoco clasificar a la próxima edición del certamen internacional y arrastrando una racha de 12 partidos sin triunfos, entre los que se incluyen la eliminación en el Torneo Apertura, la Copa Argentina, y un Superclásico perdido ante River por 2-1, la hinchada del Xeneize llevaba acumulando decepciones, hasta que finalmente explotó.

Actualmente el club está en el decimocuarto escalón de la zona A del Torneo Clausura 2025, integrada por 15 instituciones, y está, parcialmente, quedándose afuera de la fase de grupos de la Libertadores por tercer año consecutivo, al estar cuarto en la tabla anual con 36 puntos, posición que lo relega momentáneamente a una nueva disputa de la Copa Sudamericana, copa que disputó en 2024 y en la que, a duras penas, pudo superar la fase de grupos, para luego caer en octavos de final.