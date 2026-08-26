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Pullaro tendrá una reunión clave en Buenos Aires con la ministra de Seguridad para definir operativos de fin de año

Luego del encuentro con la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, el gobernador de Santa Fe y sus pares de la Región Centro serán recibidos por Diego Santilli.

26 de agosto 2026 · 10:55hs
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La ministra de Seguridad Nacional

Foto: La Capital/Virginia Benedetto.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, encabezó un acto en Rosario el 3 de febrero de 2026 junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, mantendrá este miércoles una reunión en Buenos Aires con la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva. Tras la última visita del presidente Javier Milei a Rosario, el mandatario provincial quiere ganar tiempo y acordar la planificación del trabajo conjunto de los próximos meses.

La funcionaria recibirá al jefe de la Casa Gris a las 17 en una de las áreas de gestión estatal con mejor sintonía entre ambos niveles del Poder Ejecutivo. Después, el referente de Unidos tiene previsto otro encuentro clave para este jueves junto a sus pares de la Región Centro y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Confirmada la visita al Ministerio de Seguridad Nacional, la agenda del gobernador en territorio porteño se dividirá en dos jornadas con objetivos diferentes. Con respecto a la primera actividad, fuentes cercanas al dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) remarcaron que la mira está puesta en darle continuidad a la coordinación de los operativos con las fuerzas federales, entre otras cuestiones.

LEER MÁS: Diego Santilli recibirá a los gobernadores Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora y Rogelio Frigerio en Casa Rosada

¿Por qué se reúnen Pullaro y Monteoliva?

Después de un primer semestre con un balance general positivo en cuanto a la evolución del registro de homicidios en Santa Fe y otros indicadores, Pullaro quiere anticiparse a la llegada del verano. La reunión de este miércoles se organizó para planificar el trabajo de diciembre y enero.

Desde la Casa Gris comentaron que el gobernador está "muy conforme con los resultados históricos" de las estadísticas oficiales vinculadas a la prevención y persecución del delito. De acuerdo a este análisis, los cambios favorables fueron fruto de la preparación junto a las autoridades nacionales y la provincia quiere repetir el método en busca de sostener esa mejora.

Después de la charla con Monteoliva, Pullaro participará de otro encuentro con Santilli programado para este jueves al mediodía en la Casa Rosada. Allí también estará su par cordobés Martín Llaryora y el entrerriano Rogelio Frigerio.

En este caso, la convocatoria se centró en el proyecto de ley para modificar el régimen de subsidios al gas natural y las tarifas eléctricas. En la agenda también se incluyó el mantenimiento de las rutas nacionales, otra cuestión que preocupa a los mandatarios provinciales.

El cónclave porteño se definió unos días atrás, cuando los gobernadores se encontraron en la ciudad cordobesa de San Francisco para inaugurar la sede permanente de la Región Centro. En ese momento se consolidó la chance de abrir un nuevo canal de diálogo con el sucesor de Manuel Adorni para discutir sobre la política energética nacional y la situación de la red vial.

Pullaro Alejandra Monteoliva reunión gobierno nacional
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