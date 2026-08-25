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Diego Santilli recibirá a los gobernadores Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora y Rogelio Frigerio en Casa Rosada

Los tres mandatarios de la Región Centro se reunirán el jueves con el jefe de Gabinete. Rutas nacionales, energía y el recorte al régimen de zona fría serán algunos de los temas que abordarán.

25 de agosto 2026 · 18:25hs
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Diego Santilli recibirá a los gobernadores Maximiliano Pullaro

Diego Santilli recibirá a los gobernadores Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora y Rogelio Frigerio en Casa Rosada

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibirá este jueves en la Casa Rosada a Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), los tres gobernadores de la Región Centro. Será en el marco de las conversaciones que el oficialismo lleva adelante con las provincias para apuntalar la agenda de reformas de Javier Milei en el Congreso.

El temario será variado e incluye: rutas nacionales, costo de la energía e industria en la agenda. Asimismo, señalaron que la discusión por la reforma a zona fría, el esquema de subsidios al gas que el Gobierno busca recortar, también formará parte de la charla.

Santilli, en tanto, busca avanzar con los mandatarios en los apoyos para reformas como la electoral o de la Carta Orgánica del Banco Central. Del trío de mandatarios, el más cercano a la Casa Rosada es Frigerio, quien rubricó un alianza electoral con La Libertad Avanza (LLA) en 2025 y aspira a reeditarla el año próximo. Pullaro y Llaryora, en tanto, mantienen un vínculo oscilante con la gestión de Milei.

Los reclamos de la Región Centro

Pullaro recibió el traspaso de la Ruta Nacional A012, clave para el traslado de la producción agrícola a los puertos rosarinos. La foto incluyó presencia de ministros nacionales y provinciales, además de diputados de ambos oficialismos. También estuvo Karina Milei.

Por su parte, Llaryora encabezó la resistencia a los cambios en zona fría que, de aprobarse, dejarían sin el beneficio a 13 localidades mediterráneas. También afectarían a San Luis, Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza y San Juan. Actualmente, el proyecto del Gobierno cuenta con media sanción de Diputados y aguarda ser debatido en el Senado.

Para granjearse los votos, el oficialismo puso como moneda de cambio zona cálida, un esquema de subsidios a las tarifas eléctricas en zonas cálidas y muy cálidas, que beneficiará especialmente al Norte Grande. El acuerdo ya fue delineado y los mandamases de la región trabajan en la letra chica para oficializarlo.

El acuerdo ya fue delineado y los líderes de la región trabajan en la letra chica para oficializarlo. Asimismo, las administraciones calientan motores para discutir el Presupuesto 2027, que deberá presentarse antes del 15 de septiembre, es decir, en poco más de dos semanas.

Del trío de mandatarios, el más cercano a la Casa Rosada es Frigerio, quien rubricó un alianza electoral con La Libertad Avanza (LLA) en 2025 y aspira a reeditarla el año próximo. Pullaro y Llaryora, en tanto, mantienen un vínculo oscilante con la gestión de Milei.

El último encuentro de los tres líderes de la Región Centro se realizó a fines de julio en San Francisco, Córdoba, donde inauguraron la sede oficial del bloque. En la ocasión, reiteraron su rechazo a las retenciones agropecuarias, una de las puntas de lanza de las tres provincias.

"La Región Centro para nosotros es fundamental. No venimos a demandarle al Gobierno nacional, sino a demostrar lo que somos, lo que representan estas tres provincias cuando trabajan juntas. Somos capaces de llevar adelante cambios y transformaciones, somos el motor productivo de la Argentina", afirmó Pullaro en la ocasión.

Para la gestión libertaria, una de las urgencias es avanzar en la eliminación de las PASO a través de la reforma electoral. El ítem, sin embargo, no termina de ser del agrado de los gobernadores, quienes pretenden sostener algún tipo de esquema de primarias con miras al 2027.

Pullaro Llaryora
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