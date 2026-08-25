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Adorni tendrá 15 días más para explicar su patrimonio antes de que definan si será indagado

El juez Ariel Lijo hizo lugar al pedido del exjefe de Gabinete y extendió el plazo para responder las 20 observaciones formuladas por el fiscal Gerardo Pollicita. La investigación analiza los ingresos, gastos y evolución patrimonial de Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, entre diciembre de 2023 y junio de 2026.

25 de agosto 2026 · 20:17hs
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Prórroga judicial: Manuel Adorni obtuvo 15 días más para explicar movimientos patrimoniales ante la Justicia.

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Prórroga judicial: Manuel Adorni obtuvo 15 días más para explicar movimientos patrimoniales ante la Justicia.

El exjefe de Gabinete Manuel Adorni obtuvo una prórroga de 15 días para responder las observaciones que la Justicia formuló sobre la evolución de su patrimonio y aportar la documentación necesaria para justificar los movimientos económicos bajo análisis.

El pedido había sido presentado por la defensa de Adorni antes del vencimiento del plazo original y fue aceptado por el juez federal Ariel Lijo, quien de esta manera otorgó al exfuncionario dos semanas adicionales para responder el requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita.

La extensión del plazo se produce en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, en la que la Fiscalía planteó 20 interrogantes sobre distintos movimientos patrimoniales y económicos del exfuncionario y de su esposa, Bettina Angeletti.

Qué deberá explicar Adorni

El requerimiento fiscal busca determinar si los ingresos lícitos comprobados del matrimonio resultan suficientes para explicar la evolución de sus bienes, los gastos realizados y la cancelación de deudas durante el período investigado.

La pesquisa comprende desde el ingreso de Adorni a la función pública, en diciembre de 2023, hasta su salida de la Jefatura de Gabinete, en junio de 2026.

LEER MÁS: La Fiscalía intimó a Manuel Adorni a justificar el crecimiento de su patrimonio

Entre los puntos que deberán ser respondidos aparecen movimientos vinculados con préstamos recibidos por familiares de Adorni, la compra de un automóvil y gastos relacionados con un inmueble ubicado en el country Indio Cuá.

La defensa tendrá ahora otros 15 días para presentar sus explicaciones y la documentación respaldatoria.

Una diferencia de más de $43 millones

Uno de los principales elementos observados por la Fiscalía surge de la comparación entre los ingresos y los gastos del grupo familiar.

De acuerdo con el dictamen de Pollicita, los ingresos comprobados del matrimonio durante el período analizado alcanzaron aproximadamente $229,7 millones, mientras que los gastos registrados ascendieron a $272,8 millones.

La diferencia alcanza los $43.068.549, un monto que la investigación busca determinar cómo fue financiado.

El fiscal sostuvo que los incrementos patrimoniales y desembolsos identificados hasta el momento requieren explicaciones adicionales para establecer si existe correspondencia con los ingresos legítimos acreditados.

También hay gastos en dólares bajo análisis

A la diferencia entre ingresos y gastos se suman operaciones y desembolsos expresados en moneda estadounidense.

La Fiscalía estimó en US$402.578,12 los montos vinculados con distintos conceptos, entre ellos inmuebles, refacciones y mobiliario.

Según el planteo fiscal, esos gastos “no encuentran correlato en los ingresos lícitos comprobados”, por lo que forman parte de las observaciones que Adorni deberá responder.

El objetivo de esta etapa es determinar el origen de los fondos utilizados y establecer si existe una explicación económica y documental para cada uno de los movimientos cuestionados.

LEER MÁS: Prohibieron la salida del país a Adorni por peligro de fuga inminente

La situación patrimonial de Bettina Angeletti

La investigación también comprende a Bettina Angeletti, esposa de Adorni, cuyos ingresos y evolución patrimonial forman parte del análisis fiscal.

En particular, la Fiscalía puso bajo la lupa la evolución de su facturación durante el período investigado.

Según el informe incorporado a la causa, su facturación durante 2024 registró un incremento del 1.440,97% respecto del período anterior.

Además, durante 2025 habría facturado aproximadamente $124,2 millones correspondientes a un total de 13 clientes. Sin embargo, el 81,95% de esa facturación se concentró en solamente dos clientes, otro de los aspectos que deberá ser explicado dentro de la investigación.

La Fiscalía busca establecer si esos ingresos se encuentran debidamente respaldados y si permiten explicar, junto con los demás recursos del grupo familiar, la evolución patrimonial observada.

Qué puede pasar después de la prórroga

La extensión concedida por el juez Lijo no implica una definición sobre la responsabilidad de Adorni, sino que le otorga más tiempo para presentar documentación y responder las observaciones formuladas por la Fiscalía.

Una vez vencido el nuevo plazo, Pollicita deberá analizar las explicaciones aportadas por el exfuncionario y determinar si resultan suficientes para despejar las inconsistencias detectadas.

Si las respuestas no logran justificar los movimientos bajo análisis, la Fiscalía podría avanzar con nuevas medidas de prueba y evaluar la citación de Adorni a declaración indagatoria.

En cambio, si la documentación presentada permite explicar satisfactoriamente las diferencias entre ingresos, gastos y evolución patrimonial, la estrategia de la investigación podría tomar otro rumbo.

Por el momento, el exjefe de Gabinete cuenta con 15 días adicionales para responder las 20 observaciones formuladas por Pollicita.

La causa continúa así en una etapa de análisis patrimonial, con el foco puesto en determinar si los ingresos lícitos de Adorni y Angeletti permiten explicar los bienes adquiridos, los gastos realizados y las operaciones financieras registradas durante el período investigado.

Adorni Patrimonio días dólares
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