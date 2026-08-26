Con Massa en primera fila, Giuliano ensayó una foto de unidad del peronismo santafesino

El diputado nacional presentó su libro en Rosario en un evento que funcionó como plataforma de lanzamiento de su candidatura a gobernador

Con el respaldo de Sergio Massa, Diego Giuliano presentó su libro sobre la reforma constitucional de Santa Fe, en un virtual lanzamiento como candidato a gobernador.

Con el respaldo de Sergio Massa, Diego Giuliano presentó su libro sobre la reforma constitucional de Santa Fe, en un virtual lanzamiento como candidato a gobernador.

Con Sergio Massa en primera fila, Diego Giuliano presentó este martes en Rosario su nuevo libro y ensayó una foto amplia del peronismo santafesino . El evento congregó a referentes de casi todas las tribus de un espacio que empieza a mirar 2027 como una oportunidad.

La excusa fue "La Santa Fe que viene", una obra sobre la reforma constitucional que también funciona como plataforma política para el año que viene.

La presencia del último candidato a presidente del peronismo funcionó como un imán para que se llene uno de los salones del centro de convenciones del hotel Ariston, en Pueyrredón al 700.

El diputado nacional y presidente del Frente Renovador dijo que la idea del libro surgió del propio Massa. “Te noto con entusiasmo, ¿por qué no lo escribís?”, le dijo.

Todas las tribus, todas

En diálogo con el periodista Sergio Roulier, Giuliano reconoció a varios de sus compañeros de bloque en la convención constituyente, como Juan Monteverde, Alejandra Rodenas, Pablo Corsalini, Armando Traferri y Lucila De Ponti.

“Nos pusimos de acuerdo, cada uno hizo su aporte”, dijo Giuliano.

El abogado también contó algunos entretelones de la Convención. “Resuelta la cuestión de la reelección, le dijimos a Pullaro: préstennos la lapicera un rato, para hacer una buena Constitución”.

Puso como ejemplo que el acceso a los medicamentos tenga el estatus de bien social y la consagración de la autonomía municipal.

También criticó al gobierno provincial por la política hacia los docentes, aunque reconoció la baja de los homicidios. De todos modos, sostuvo que “la violencia fue una secuencia” que viene de lejos. “Hay que recuperar las políticas de Estado”, planteó.

Giuliano buscó poner a los gobiernos de Milei, Pullaro y Javkin en la misma vereda, pero diferenció lo que sucede en la provincia con los modos agresivos que dominan la discusión nacional. “Santa Fe tuvo alternancia y buena salud democrática. Tiene buen clima cívico, ojalá no lo perdamos”, expresó el exministro de Transporte de la Nación.

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Consultado sobre su futuro, Giuliano esquivó definiciones y dijo que le gustaría “ser parte de un proyecto colectivo”. “La Santa Fe que viene es con el peronismo”, aseguró.

Giuliano aprovechó la presentación para exhibir un perfil ecuménico y ensayar una posición de síntesis. Si bien para el 2027 falta una eternidad, la amplitud de la convocatoria le permite pensarse como un posible candidato de síntesis. O, al menos, como la cabeza de una fórmula en la que confluyan distintos espacios del peronismo santafesino.

A seis meses del cierre de listas en Santa Fe, nadie quiso quedarse afuera.

Sentados en la primera fila junto a Massa estuvieron el rossista Germán Martínez, jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, el concejal rosarino Juan Monteverde y la diputada nacional Caren Tepp, de Ciudad Futura; la diputada nacional Florencia Carignano (La Cámpora) y el intendente de Reconquista, Enri Vallejos.

Sergio Massa, en la primera fila junto a otros referentes del peronismo. LA CAPITAL/Marcelo Rubén Bustamante

También se vio a la diputada provincial Lucila De Ponti y al exdiputado nacional Eduardo Toniolli, del Movimiento Evita; a Armando Traferri y al resto de los senadores provinciales del peronismo y al presidente del PJ Santa Fe, Guillermo Cornaglia. El único sector ausente fue el espacio de Omar Perotti.

Incluso se acercaron extrapartidarios como el exdiputado provincial Rubén Giustiniani y el concejal rosarino Leonardo Caruana.

El lugar de Sergio Massa

Sobre el final de la presentación, Giuliano destacó a Massa como el defensor de un proyecto alternativo a Milei. “Sergio defendió un modelo de crecimiento”, sostuvo.

Finalizado el evento, dirigentes y simpatizantes del peronismo se acercaron a Massa para saludarlo y sacarse una selfie. En medio de ese tumulto, el líder del Frente Renovador tuvo un breve contacto con la prensa.

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“Es muy lindo que todos se acompañen entre ellos, la unidad es lo más importante”, dijo con una sonrisa.

Massa fue uno de los diez dirigentes del PJ que hace dos semanas se reunieron en un hotel porteño. En ese encuentro, Axel Kicillof, Máximo Kirchner, los gobernadores y los jefes de bloque del peronismo acordaron defender las Paso como un instrumento para dirimir las diferencias y el liderazgo de cara a una elección en la que el justicialismo se imagina competitivo.