Reforma laboral: el Consejo de Mayo define el texto final y Milei se alista para enviarlo al Congreso

El órgano creado tras el Pacto de Mayo debatirá por última vez este miércoles antes de la presentación legislativa del 15 de diciembre. La legisladora santafesina Carolina Losada, alineada con Pullaro, participa del Consejo en representación del Senado.

Consejo de Mayo. El presidente Milei, el gobernador Pullaro y el resto de los 18 mandatarios que firmaron el 9 de julio de 2024 en Tucumán el Pacto de Mayo.

Tras semanas de tensiones internas y filtraciones, el Consejo de Mayo volverá a reunirse este miércoles en Casa Rosada, en su última sesión formal antes de que el gobierno nacional presente los proyectos legislativos derivados del Pacto de Mayo, firmado por Javier Milei y una veintena de gobernadores, entre ellos el santafesino, Maximiliano Pullaro.

El encuentro será además el debut de Manuel Adorni como coordinador del Consejo en su rol de jefe de Gabinete, luego de la salida de Guillermo Francos del Ministerio coordinador.

La fecha es clave: el Ejecutivo planea enviar el paquete legislativo al Congreso el 15 de diciembre.

Una mesa chica con seis consejeros y eje en la reforma laboral

El Consejo de Mayo está integrado por representantes de distintos sectores: Federico Sturzenegger – Ministro de Desregulación y Transformación del Estado (Poder Ejecutivo); Alfredo Cornejo – Gobernador de Mendoza (Provincias); Carolina Losada – Senadora nacional por Santa Fe (Poder Legislativo, Senado); Cristian Ritondo – Diputado nacional (Poder Legislativo, Diputados); Gerardo Martínez – Secretario de Relaciones Internacionales de la CGT (Sector sindical); Martín Rappallini – Presidente de la Unión Industrial Argentina (Empresariado).

Si bien el temario abarca los diez puntos del Pacto de Mayo, la reforma laboral se transformó en el foco más conflictivo, especialmente tras la filtración de lineamientos técnicos que generaron malestar en el Gobierno y fueron calificados como “inadmisibles” por Milei.

Los consejeros aseguran que aún no recibieron la versión final de los borradores, pese a que el Ejecutivo había prometido enviarlos durante el fin de semana largo. La expectativa es recibirlos entre martes y miércoles.

La participación de Carolina Losada y el rol de Santa Fe

La senadora santafesina Carolina Losada, alineada políticamente con el gobernador Pullaro, integra el Consejo de Mayo como representante del Senado.

“Hay un pacto de confidencialidad y el que habla sobre cómo va a ser el proyecto miente, porque todavía no hay nada cerrado”, advirtió Losada.

“Hasta ahora se había trabajado con mucha seriedad y no se había filtrado nada. No sé cuál es el objetivo de quien filtró alguna información de cómo será el proyecto de reforma laboral”, dijo.

La legisladora defendió el sentido del Consejo y señaló la composición por sectores: “Cada uno está en representación de un sector diferente: yo por el Senado, Ritondo por Diputados, Federico por el Gobierno y Rappallini por la UIA. Martínez está por la CGT y no por UOCRA.”

Losada afirmó que el compromiso de reserva —“no escrito, sino de palabra”— permitió avanzar en la redacción sin presiones externas.

El borrador filtrado: los puntos en disputa

Aunque Losada evitó confirmar o desmentir su contenido, trascendió un documento con nueve ejes de la reforma laboral que impulsa del gobierno nacional, entre ellos: cambios en el cálculo indemnizatorio, nuevos criterios de antigüedad, fraccionamiento de vacaciones, modificaciones unilaterales de condiciones laborales, beneficios no remunerativos con tope del 10%, premios por mérito sin derechos adquiridos, tope de diez sueldos en indemnizaciones, exclusiones de aguinaldo, reducción al 80% del salario en licencias por enfermedad, entre otros puntos.

“Todos los trascendidos previos al deadline no tienen sentido”, sostuvo Losada, y señaló que ya hubo cambios tras reuniones técnicas recientes.

Losada defiende la reforma laboral

La senadora también respondió a las críticas que asocian la reforma con un intento de flexibilización y defendió la iniciativa: “La flexibilización tiene una connotación súper negativa. Lo que se busca es beneficiar tanto al empleador como al trabajador. Hoy la mitad de la gente no tiene derechos porque no tienen un laburo en blanco. Se pretende generar las condiciones para que sea más sencillo incorporar personas a las empresas y que más cantidad de personas trabajen en blanco”, subrayó.

El gobierno tendrá la última palabra

Pese al aporte de cada sector, en el Ejecutivo aclaran que la versión final del proyecto será definida por el gobierno nacional, que tendrá decisión unilateral sobre cada punto antes del envío al Congreso.

Este miércoles, además del Consejo de Mayo, Adorni convocará a su primera reunión de Gabinete y luego continuará la agenda preparatoria junto a Karina Milei en el Ministerio del Interior.

¿Qué es el Consejo de Mayo y cuál es su función principal?

El Consejo de Mayo es un órgano colegiado consultivo creado por el Gobierno nacional con el objetivo de debatir y elaborar proyectos de leyes y actos administrativos necesarios para implementar los lineamientos acordados en el Pacto de Mayo. Este pacto, firmado por el presidente Javier Milei y 19 gobernadores (entre ellos, Maximiliano Pullaro) el 9 de julio de 2024 en Tucumán, establece una serie de principios económicos y sociales que el Gobierno busca concretar.

En esencia, el Consejo de Mayo actúa como un asesor del Gobierno, que articula e implementa medidas basadas en el Pacto de Mayo. Entre sus funciones se destacan: Elaborar proyectos de ley, realizar estudios y desarrollar planes, formular propuestas, mantener actualizada una agenda de trabajo.

Para cumplir con estos objetivos, el Consejo tiene la facultad de solicitar informes y asistencia a diferentes jurisdicciones y organismos del Estado, promover estudios y debates públicos, y convocar a los sectores alcanzados por las iniciativas que allí se gesten.

¿Cómo funciona el Consejo de Mayo?

El Consejo debe reunirse al menos una vez cada 30 días, aunque puede celebrar sesiones extraordinarias. Para iniciar una reunión, es necesaria la presencia del jefe de Gabinete y el quorum de la mayoría de sus miembros. Los acuerdos se adoptan por consenso y se remiten al Presidente para su consideración. En caso de no haber consenso, se eleva el acuerdo mayoritario junto con las posiciones minoritarias. Si hay empate, el presidente del Consejo tiene el voto decisivo.