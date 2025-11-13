Uno Santa Fe | Política | Bullrich

Bullrich celebró la captura de Bilbao y aseguró estar tras "un prófugo muy importante"

La ministra de Seguridad destacó la detención de uno de los más buscados de Santa Fe y la incautación de una tonelada de cocaína. "Podré estar dejando el Ministerio, pero esta guerra contra el narcotráfico no se va a detener", sostuvo.

13 de noviembre 2025 · 21:04hs
"Lograba escaparse, pero cayó en las redes de la Gendarmería", apuntó Patricia Bullrich sobre la captura de Bilbao.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, destacó este jueves la captura del presunto capo narco rosarino Brian Bilbao y aseguró que ahora están detrás de “un prófugo muy importante”.

“Cuando agarramos una cabeza tan importante, las organizaciones narco no se reproducen tan rápido”, señaló la funcionaria durante la conferencia de prensa brindada en el Edificio Centinela, de la Gendarmería, en Buenos Aires.

Sobre Bilbao, dijo que "es una persona que lograba escaparse, pero cayó en las redes de la Gendarmería" y remarcó que las autoridades "buscan a un prófugo muy importante".

Más temprano, en redes sociales, la ministra celebró el “2x1” que significó la detención de Bilbao, uno de los más buscados de Santa Fe, y el secuestro de una tonelada de cocaína, “la mayor incautación del año”.

“Podré estar dejando el Ministerio, pero esta guerra contra el narcotráfico no se va a detener mientras estemos nosotros”, sostuvo Bullrich, en relación a que asumirá como senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires, mientras que Seguridad quedaría en manos de su actual número dos, Alejandra Monteoliva.

La caída de Bilbao

El presunto capo narco Brian Walter Bilbao (47) fue detenido en la mañana del martes en la localidad de Exaltación de la Cruz, en Buenos Aires. Lo arrestó Gendarmería Nacional en medio de un traslado de más de 400 kilos de cocaína.

image

Se trata del supuesto líder de una banda transnacional que traía droga desde Bolivia hacia el sur de Santa Fe en sus propios aviones. La Procunar tenía el dato de que Bilbao podía llegar a aguardar un vuelo de droga en la zona de San Antonio de Areco.

Cuando los agentes de la Sección de Investigaciones Antidrogas Rosario de Gendarmería vieron bajar una aeronave, se acercaron a las inmediaciones y comenzaron a perseguir una camioneta que fue detenida en jurisdicción de Exaltación de la Cruz. Allí, fue encontrado Bilbao con la cocaína y documentación apócrifa respecto de su identidad.

Su hermano, Waldo Bilbao, había sido detenido a mediados de septiembre pasado en un departamento ubicado a pocas cuadras del Monumento Nacional a la Bandera en Rosario. Se lo acusa de ser integrante de la misma banda narco.

