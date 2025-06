Reforma previsional: otro amparo de un expresidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe

“Nos enteramos ayer cuando viajábamos a Buenos Aires justamente a la reunión por la deuda provisional. Notificaron a la Caja. La audiencia en la Corte fue un acto espectacular a los tres gobernadores defendiendo los intereses de la provincia y un diputado que mancha la clase política porque no somos todos iguales”.

En conclusión, Di Pollina cuestiona la retención por el denominado aporte solidario en los haberes previsionales a las jubilaciones más altas, y ahora pide también dejar sin efecto el tope de veinte jubilaciones mínimas. "Di Pollina está en el Frente de la Soberanía Popular esos que hablan de la distribución, de los pobres, de los que hay que hacer el esfuerzo pero mientras no toquen su bolsillo"

El primer amparo

Hace un par de semanas, Boasso había acusado a Di Pollina en su primer intento de amparo. "Otro ex diputado provincial, ex presidente de la Cámara de Diputados. cobrando jubilación máxima de $11.000.000 atacando con amparo la ley previsional para no pagar el aporte solidario (que en su caso son 600 mil) además no paga ganancias. EDUARDO DI POLLINA (sic). Sin vergüenza", escribió Boasso en su cuenta de X.

"Debería dar el ejemplo y ser solidario. Pero el discurso va a contramano de los hechos. Se dice de izquierda", ironizó el exconcejal rosarino contra Di Pollina, referente de un espacio socialista llamado Bases que no se sumó a Unidos para Cambiar Santa Fe.

"Mismo abogado que los exjueces. Ingresado en Juzgado Laboral de Rosario. Únicos que hacen lugar a los amparos", concluyó Boasso.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/jrboasso/status/1933586449565429866&partner=&hide_thread=false Otro Ex Diputado Provincial, ex Presidente de la Cámara de Diputados. cobrando Jubilación máxima de $11.000.000 atacando con amparo la ley previsional para no pagar el aporte solidario (que en su caso son 600 mil) además no paga ganancias. EDUARDO DI POLLINA. Sin vergüenza. — Jorge Rosario Boasso (@jrboasso) June 13, 2025

Cómo se aplican los descuentos

El descuento previsto en la reforma previsional de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe se aplica por espacio de dos años y en cinco tramos a quienes superen haberes de $1.230.358,20.

Ese aporte parte del 2%, para los beneficiarios cuyo importe resulte superior a tres y hasta cinco jubilaciones mínimas, y crece hasta el 6 por ciento en el caso de quienes perciban una jubilación superior a los $5.741.671,60.

Quién es Eduardo Di Pollina

Formado en el Partido Socialista, Di Pollina presidió la Cámara de Diputados de la provincia entre 2007 y 2011, durante todo el mandato de Hermes Binner.

Di Pollina pertenece a la corriente Bases, un espacio crítico con la conducción del PS, que rechazó integrarse a una alianza con el PRO y se sumó al Frente Amplio por la Soberanía (FAS).

La diputada de Bases es la exministra de Educación Claudia Balagué, que integra el bloque del FAS con Fabián Palo Oliver y Carlos del Frade.