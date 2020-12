Varios diputados cuestionaron el rechazo del Senado al desafuero de Traferri

Por su parte, el diputado por el Frente Social y Popular, Carlos del Frade, señaló en las redes sociales: "El lúcido y valiente trabajo de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra fue construir una serie de indicios que de manera contundente exigen una investigación al senador Armando Traferri. El senado santafesino, lejos de esa mirada, eligió posar como juzgado de sentencia y entendieron que su par no merecía la condena. No se pedía eso. Simplemente que un hombre elegido por el voto popular sea, una sola vez, como la gente que lo votó, que no tuviera privilegios, que sea investigado, nada más y nada menos que eso".

"Es un gran retroceso para la democracia santafesina. La confirmación de los privilegios que lamentablemente tiene la vieja Constitución de 1962. Una vez más decimos, como desde hace veinte largos años, que la cuestión es mafias o democracia. Solamente se trataba de habilitar una investigación. Solamente eso. Ni siquiera hicieron eso. La profunda desigualdad que sufre gran parte del pueblo santafesino es consecuencia de estos inadmisibles privilegios a favor de unos pocos. Ricardo Molinas solía decir que era mejor ser ciudadano de cualquier democracia a ser súbdito de las dictaduras. Hoy los privilegios feudales, muy lejos de la edad media, demuestran su vigencia en pleno siglo XXI. Pero vamos a insistir. Gracias a los fiscales y sus equipos y a seguir con la tarea", agregó.

"Los que confirmaron los privilegios feudales de la inmunidad parlamentaria al senador Armando Traferri son peronistas y radicales. Expresan conductas y posiciones que remiten a un partido transversal, el PUS, el Partido Único Santafesino, que se nutre de la oscuridad en la que el estado parece más un garante de negocios privados que de derechos sociales e individuales. No todos los peronistas ni todos los radicales son así. Pero es imprescindible que esos sectores conservadores no tengan tanto poder en estructuras que alguna vez enamoraron a nuestro pueblo con luchas, banderas y propuestas que apuntaban a socializar riquezas y crecer en derechos. Ese partido transversal del poder santafesino también está integrado por jueces, empresarios, representantes de lo más oscuro de la iglesia. Nichos contra los cuales habrá que seguir peleando para que la vida sea, alguna vez, el derecho de cada persona y no el privilegio del que la pueda comprar", concluyó.

El bloque de diputados del Partido Socialista sentó posición antes que se produjera la votación en el Senado donde se rechazó quitarle la inmunidad a Traferri. En un comunicado sostuvieron: "Únicamente es posible avanzar en causas penales a partir de un proceso judicial transparente, con el cumplimiento de todas las garantías constitucionales y el debido derecho de defensa de quienes sean acusados. Por las características y la gravedad institucional de la causa, que ya tiene a dos fiscales detenidos, es imperioso que todos los representantes de los poderes del Estado se pongan a disposición de la Justicia sin condicionamientos ni privilegios de ningún tipo".

"Nuestra Constitución Nacional fija el principio de igualdad ante la ley y, por lo tanto, cualquier ciudadano o ciudadana debe poder ser investigado y procesado con sus garantías correspondientes. Estos son los momentos en los que la política debe dar un claro mensaje a la sociedad y estar a la altura de las circunstancias, sin poner ningún limite al accionar de la Justicia. Manifestamos una vez más nuestro respaldo a la tarea que vienen llevando adelante los Fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, en la persecución del delito de juego clandestino en Santa Fe, y a cualquier investigación que aporte más y mejor calidad institucional en nuestra provincia", concluyeron.