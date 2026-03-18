Ugo Carabelli y Navone abren el juego argentino en el Masters 1000 de Miami

Camilo Ugo Carabelli y Mariano Navone inician el camino argentino en Miami con partidos de alto voltaje competitivo. En el arranque del cuadro principal, deberán sostener intensidad, gestionar ritmos y ejecutar con precisión en una superficie que no concede margen de error . El primero en salir a escena será Ugo Carabelli, quien desde las 12 (hora argentina) enfrentará al francés Giovanni Mpetshi Perricard. El europeo se caracteriza por un servicio de alto impacto y gran capacidad para dominar puntos cortos , aunque presenta limitaciones en el peloteo sostenido, donde suele perder consistencia desde ambos perfiles.

El argentino deberá plantear un partido inteligente desde lo táctico: bajar la efectividad del primer saque rival, alargar los intercambios y explotar su mayor regularidad desde el fondo de la cancha . En ese contexto, la devolución y la lectura en segundos servicios serán determinantes para inclinar la balanza. El “Brujo” llega con una temporada de rendimiento oscilante: fue campeón en el Challenger de Rosario, alcanzó los cuartos de final en el Argentina Open y luego no logró sostener ese nivel en Santiago y Río. En Indian Wells, cayó en segunda ronda, evidenciando dificultades para imponer su patrón de juego en canchas rápidas .

Navone, ante un rival de riesgo

Más tarde, no antes de las 15:30, será el turno de Mariano Navone, quien se medirá con el georgiano Nikoloz Basilashvili. Se trata de un jugador de perfil agresivo, con capacidad para acelerar con tiros planos y asumir protagonismo desde posiciones neutras, lo que lo convierte en un rival peligroso si encuentra ritmo. Navone, por su parte, llega revitalizado tras consagrarse en el Challenger de Cap Cana. Allí mostró mayor fortaleza mental, mejores decisiones en puntos clave y una evolución en la gestión de momentos adversos, aspectos que serán fundamentales en un partido que puede resolverse por detalles. El argentino deberá variar alturas, romper el timing del rival y evitar entrar en un intercambio lineal y veloz, escenario en el que Basilashvili suele sentirse cómodo.

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Presencia argentina y panorama

El cuadro principal contará además con la presencia de Francisco Cerúndolo (18°) y Tomás Etcheverry (29°), quienes ingresarán directamente en la segunda ronda por su condición de preclasificados. A ellos se suman Sebastián Báez, Francisco Comesaña y Thiago Tirante, que debutarán este jueves ante Adam Walton, Alejandro Tabilo y Valentin Royer, respectivamente. En un torneo que exige adaptación constante, precisión táctica y fortaleza mental, la jornada inicial aparece como un indicador clave para medir el presente del tenis argentino en la élite.