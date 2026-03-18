Unión quiere cortar la mala racha en una dura visita a Argentino (J)

Unión visitará desde las 21 a Argentino en el Fortín de las Morochas, con la obligación de dejar atrás una serie de seis derrotas consecutivas en la Liga Nacional.

La Liga Nacional tendrá este miércoles una cartelera completa, pero para Unión la noche asoma con un peso especial. El equipo santafesino visitará a Argentino de Junín, desde las 21, en el Fortín de las Morochas, con la necesidad de ponerle freno a un presente adverso que ya acumula seis derrotas en fila.

El conjunto conducido por Ariel Rearte atraviesa un bache que lo obligó a ceder terreno en la pelea por los puestos de playoffs. En su última presentación, en el arranque de la gira, cayó de manera ajustada ante Racing de Chivilcoy por 84 a 80 , en otro partido donde compitió, pero no le alcanzó para volver al triunfo.

Unión, ante una chance para recuperar terreno

El cruce en Junín aparece como una buena oportunidad para cambiar el ánimo y también para recuperar posiciones. Hoy, el Tatengue se ubica en el 13° puesto, con una marca de 11 victorias y 16 derrotas, todavía metido en la lucha por entrar a los playoffs, aunque con el margen cada vez más corto.

Enfrente estará un Argentino golpeado, que también necesita reaccionar. El Turco viene de perder en su casa ante Independiente de Oliva por 95 a 83, un resultado que frenó su impulso y lo dejó obligado a levantar de inmediato para no seguir comprometido en la parte baja.

Unión Platense.jpg Unión intentará salir de su mal momento para volver a ilusionarse con los playoffs de la Liga Nacional.

En el antecedente de esta misma temporada, el festejo fue rojiblanco: Unión se impuso en Santa Fe por 95 a 84. Además, el historial entre ambos muestra una paridad marcada, con cinco victorias para Unión y cuatro para Argentino en nueve enfrentamientos.

Para el Tatengue, el desafío no será menor. Necesita cortar la racha, reencontrarse con una victoria que le devuelva confianza y confirmar que sigue siendo un equipo capaz de pelear por un lugar entre los protagonistas de la postemporada.

El resto de la agenda de la Liga Nacional

Además del juego entre Argentino y Unión, la jornada ofrecerá otros tres encuentros de relieve.

A las 20.30, San Lorenzo recibirá a Platense en el estadio Roberto Pando. El Ciclón llega en levantada luego de un valioso triunfo como visitante ante Peñarol en Mar del Plata por 79 a 71, resultado que le permitió seguir soñando con escaparle a la zona baja. Hoy se ubica en el 16° lugar, con 11 triunfos y 18 caídas. Platense, por su parte, viene de lograr un éxito importante frente a Unión por 93 a 88, cortando su mala racha y acomodándose en la pelea por los playoffs. El Calamar marcha 14°, con récord de 11-17.

Desde las 21, también jugarán Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia y Atenas de Córdoba en el Socios Fundadores. El conjunto patagónico atraviesa un momento firme y se encuentra quinto, con marca de 18-11, después de aplastar a San Martín por 102 a 66 en el cierre de su gira por el norte. Atenas, en tanto, viene de caer frente a Regatas en Córdoba y afrontará una gira exigente, sabiendo que deberá mejorar en defensa para tener chances de competir de igual a igual.

El cierre de la noche será a las 22.10, con televisación de TyC Sports, cuando La Unión de Formosa reciba a Independiente de Oliva en el Polideportivo Cincuentenario. Se trata de uno de los duelos más atractivos de la fecha: La Unión llega fortalecido, con 18 victorias y 12 derrotas, ubicado en el sexto lugar, luego de una gira muy positiva por Buenos Aires y de vencer a Ferro. Del otro lado estará Independiente, líder de la competencia con récord de 18-9, que inicia una gira complicada ante rivales directos en la pelea de arriba.