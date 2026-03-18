El lapidario registro de visitante que buscará romper Colón en la Isla Maciel

Colón volverá a salir del Brigadier López este domingo a las 16 cuando visite a San Telmo. Los números en visitante exponen una racha muy preocupante.

Colón afrontará este domingo ante San Telmo una nueva prueba lejos de Santa Fe, pero los antecedentes recientes en condición de visitante no hacen más que encender las alarmas. El equipo rojinegro, que viene de igualar 0-0 ante Central Norte en su primera salida del Brigadier López en esta temporada, arrastra una racha tan negativa como contundente cada vez que sale a la ruta.

El encuentro, correspondiente a la fecha 6 de la Zona A del Torneo de la Primera Nacional, se jugará desde las 16 en la Isla Maciel y contará con el arbitraje de Franco Acita. Para el equipo de Ezequiel Medrán, será una nueva oportunidad de empezar a cortar una sequía que ya se transformó en una de las grandes cuentas pendientes del ciclo.

La última alegría de Colón, demasiado lejana

La última vez que Colón logró ganar como visitante fue el 20 de julio de 2025, por la fecha 23, cuando superó a Central Norte por 4-3 en un partidazo. Aquella tarde, el Sabalero se impuso con goles de Emmanuel Gigliotti, en dos oportunidades, Zahir Yunis y Federico Jourdan, mientras que para el conjunto salteño descontaron Franco Tisera, Rodrigo Acosta y Nicolás Genés.

Ese partido, además, tuvo un valor especial porque fue el segundo encuentro del Pulga Rodríguez desde su regreso a Colón. Sin embargo, lo que entonces parecía ser un impulso para comenzar a levantar fuera de casa terminó siendo, hasta ahora, la última victoria rojinegra lejos del Brigadier López.

Seis partidos sin ganar y una sequía que asusta

Después de aquel triunfo en Salta, Colón no volvió a festejar en condición de visitante. En total, pasaron seis partidos, con un saldo muy pobre: cinco derrotas y un empate.

La serie negativa incluyó las caídas ante Gimnasia de Jujuy por 4-0, San Telmo por 1-0, Defensores de Belgrano por 1-0, Talleres de Remedios de Escalada por 2-0 y Estudiantes de Buenos Aires por 1-0. A esa cadena se suma ya en esta temporada el empate 0-0 ante Central Norte, en lo que fue la primera salida del equipo en el actual campeonato.

Pero el dato más llamativo no pasa solo por la ausencia de triunfos. Hay otro registro todavía más impactante: Colón no convierte un gol fuera de Santa Fe desde aquel partido ante Central Norte.

585 minutos sin gritos fuera de casa

El último tanto sabalero en condición de visitante fue el que marcó Emmanuel Gigliotti a los 45 minutos del primer tiempo de aquel 4-3 ante Central Norte. Desde entonces, el equipo no volvió a anotar fuera de Santa Fe.

Colón vs Central Norte Colón empató sin goles ante Central Norte en su primera salida de Santa Fe en 2026.

Eso significa que Colón acumula 585 minutos sin convertir de visitante, una cifra que desnuda con crudeza una de las principales falencias del equipo cuando le toca salir del Brigadier López. La racha no solo habla de una sequía ofensiva marcada, sino también de un problema estructural cada vez que debe asumir el protagonismo o competir en terrenos ajenos.

Un antecedente reciente, y una cuenta pendiente

El dato se vuelve todavía más sensible si se tiene en cuenta que el rival de este domingo es justamente San Telmo, uno de los equipos que ya supo vencer a Colón en esta misma racha negativa fuera de casa. Por eso, el partido en la Isla Maciel aparece cargado de simbolismo: no será solo una nueva visita, sino también una posibilidad concreta para empezar a cambiar una tendencia muy adversa.

Colón sabe que, para ser realmente competitivo en una categoría tan exigente como la Primera Nacional, necesita mejorar de manera urgente su rendimiento como visitante. Hasta acá, los números muestran un contraste evidente entre lo que puede construir en Santa Fe y lo que le cuesta demasiado lejos de su gente.

Una prueba para cortar la malaria

En la previa del choque del domingo, el foco no estará solamente en los puntos en juego o en la posición en la tabla. También estará puesto en esa mochila estadística que el Sabalero arrastra desde hace meses y que ya se volvió demasiado pesada.

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La visita a San Telmo aparece, entonces, como mucho más que un partido de la fecha 6. Será una nueva chance para cortar una racha nefasta, volver a hacer un gol fuera de casa y demostrar que el equipo también puede dar respuestas lejos del Brigadier López. Porque Colón necesita sumar, sí. Pero también necesita empezar a sacarse de encima una deuda que, por ahora, sigue creciendo.