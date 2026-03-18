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Colón ajusta piezas: Medrán perfila variantes tácticas para visitar a San Telmo

Medrán reconfigura el once de Colón tras vencer a Acassuso, con cambios obligados y reposicionamientos clave para sostener su estructura competitiva

Ovación

Por Ovación

18 de marzo 2026 · 15:25hs
Colón ajusta piezas: Medrán perfila variantes tácticas para visitar a San Telmo

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón afronta un nuevo compromiso con la intención de consolidar su estructura y sostener la eficacia competitiva. Luego del triunfo ante Acassuso. Ezequiel Medrán, con lectura estratégica desde el banco,comienza a delinear variantes tácticas y nombres propios para visitar a un San Telmo que aún no conoce la victoria en la Primera Nacional.

En su última presentación, el Sabalero se impuso 1-0 con una formación que mostró orden y pragmatismo: Matías Budiño en el arco; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet en defensa; Ignacio Lago, Ignacio Antonio, Federico Lértora y Conrado Ibarra en el mediocampo; y Alan Bonansea junto a Lucas Cano en ataque. Un esquema que priorizó la solidez del bloque medio y la eficacia en la resolución de jugadas aisladas, con Ignacio Lago como factor determinante.

Reconfiguración del mediocampo

Para el cruce ante San Telmo, el cuerpo técnico deberá introducir ajustes obligados. La baja confirmada de Conrado Ibarra por desgarro muscular genera una reestructuración en la zona de volantes, tanto en nombres como en funciones específicas dentro del sistema. En ese marco, Julián Marciori ya recuperado, aparece como una de las alternativas para recomponer el andamiaje interno, mientras que Ignacio Lago volvería a su posición natural sobre la banda izquierda. Este corrimiento busca recuperar amplitud ofensiva, optimizar el uno contra uno en sector externo y generar mayor profundidad por carriles laterales, una de las claves del funcionamiento pretendido.

Expectativa por Godoy

Otro de los focos está puesto en Matías Godoy, cuya posible vuelta genera expectativa. El mediocampista podría meterse en el once titular en reemplazo de Federico Lértora, aportando mayor dinámica y cambio de ritmo. Su inclusión modificaría el perfil del mediocampo, inclinándolo hacia una versión más vertical y con mayor capacidad de ruptura entre líneas.

LEER MÁS: Preocupación en Colón por la situación de Ignacio Lago: figura en la cancha, incógnita afuera

Datos del partido: San Telmo vs Colón

El encuentro se disputará este domingo desde las 16 en la Isla Maciel, por la sexta fecha del campeonato. San Telmo llega sin triunfos, con dos empates y dos derrotas, un escenario que en los papeles posiciona a Colón con cierto margen, aunque la exigencia estará en sostener la intensidad y no subestimar a un rival necesitado. El arbitraje estará a cargo de Franco Acita, acompañado por Mariano Rosetti y Diego Romero como asistentes, mientras que Gonzalo Correa será el cuarto árbitro. Un contexto que exige concentración máxima y ejecución precisa, en un partido donde cada detalle puede inclinar la balanza.

Colón San Telmo Ezequiel Medrán Acassuso
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